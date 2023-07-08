Монохромный коралловый макияж — самый простой образ лета

Коралловый был объявлен одним из самых популярных цветов сезона. Эта тенденция коснулась и макияжа, именно поэтому монохромный коралловый макияж этим летом находится в тренде. Это заслуженно, поскольку сочетание оранжевого и розового подходит большинству тонов кожи, поэтому вы можете смело экспериментировать.

Омбре

Монохромные образы не должны ограничиваться использованием одного и того же оттенка. Так почему бы не попробовать поиграть с эффектом омбре, чтобы немного по-другому взглянуть на тренд? На веках это может означать начать с более яркого кораллового цвета во внешнем уголке глаза и переходить к более светлому по мере продвижения внутрь. Вы также можете обвести губы более темным карандашом для губ, а середину заполнить более светлым оттенком. Получается очень стильный, свежий и эффектный образ, который отлично стилизуется под любой наряд.

Гламур коралловых глаз с ореолом

Есть много способов создать однотонный коралловый образ. Самый простой — создать ореол глаза, используя различные оттенки коралла в матовой формуле. Добавьте немного мерцания и блесток, чтобы создать складку на верхнем веке. Вы можете аккуратно накрасить ресницы черной тушью или использовать накладные для кукольного эффекта. Такой макияж будет ярким и однозначно привлечет восхищенные взгляды окружающих.

Коралловый румянец

Если вы не решаетесь использовать смелые коралловые цвета в тенях и помаде, простой способ попробовать свои силы в этой тенденции — использовать коралловые румяна. Сочетайте их с простым макияжем глаз и нюдовыми губами. Это позволяет коралловому румянцу заявить о себе без излишней яркости. Макияж может оставаться прозрачным и максимально нежным. Можно слегка подкрасить ресницы, чтобы продемонстрировать красоту глаз.

Яркая подводка для глаз

Простой способ сбалансировать коралловые оттенки — соединить их с черной подводкой для глаз. Выберите форму стрелки, которая вам больше всего импонирует, любой вариант будет гармонично вписываться в концепцию монохромного кораллового макияжа. Стрелки на верхних веках по-прежнему в тренде, поэтому у вас будет отличная возможность соединить два стиля: монохромный коралловый и винтажный.

С разными оттенками

Хотя в тренде именно монохромный коралловый макияж, никто вам не запретит экспериментировать. Соедините свой любимый оттенок коралла с любым смелым цветом или цветами по вашему выбору. Это может быть оранжевый, розовый или даже желтый цвет. Сделайте образ настолько ярким, насколько это возможно и ловите на себе восхищенные взгляды. Летом это уместно, поскольку в это время года многим представительницам прекрасного пола хочется выглядеть необычно, креативно и экстравагантно.

Вместо заключения

Монохромный коралловый макияж смотрится очень эффектно, и у вас есть прекрасная возможность поэкспериментировать с тем вариантом, который вам больше подходит и импонирует. Вы можете выбрать один коралловый акцент (веки, губы, щечки) или использовать всю косметику в предложенной гамме, используя характерные для данного типа макияжа оттенки.