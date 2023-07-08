Стрижки до подбородка – самая выгодная длина для женщины за 60: кому подходят актуальные прически лета

Лето – это время, когда мы можем экспериментировать с длиной волос. Вы мечтаете о новой прическе, которая позволит вам выглядеть моложе? Не бойтесь ножниц и смело укорачивайте волосы. Вот лучшие идеи причесок длиной до подбородка для женщин старше 60 лет, которые сделают вас моложе и помогут легче перенести летнюю жару.

Преимущества

60-летней женщине иногда бывает трудно найти подходящую прическу. Помимо седины, приходится бороться еще и с другими признаками старения (например, морщинками, которые не добавляют красоты), которые очевидно хотелось бы скрыть.

Волосы в данном случае являются прекрасными «помощниками». Ведь с помощью правильно подобранной прически можно замаскировать морщинки.

Вот несколько преимуществ стрижек до подбородка:

Легкость в уходе. Чем короче волосы, тем меньше ухода за ними требуется. Хотя нужно отметить, что это не всегда так, некоторые короткие прически требуют особого ухода и укладки. Но прически до подбородка, такие как боб, требуют меньшего ухода по сравнению с более длинными волосами. Это может быть особенно удобно для пожилых женщин, которые не хотят тратить много времени и сил на сложные прически. Омолаживающий эффект. Прически до подбородка делают вас моложе, поэтому эта длина волос очень выгодна для тех, кому старше 60 лет. А все потому, что она привлекает внимание к скулам и создает красивое обрамление лица. Универсальность и адаптивность. Стрижки до подбородка предполагают множество вариантов укладок, поэтому не составит труда сделать прическу под тот или иной стиль и образ.

Кому подходят

Стрижки до подбородка пользуются популярностью среди женщин старшего возраста, но важно помнить, что форма лица всегда играет решающую роль при выборе прически. Женщинам с овальным лицом, например, подойдет практически любая стрижка. Даже волосы длиной до подбородка им идеально подходят и обладают омолаживающим эффектом.

Многослойные прически до подбородка — хороший выбор для дам с треугольным лицом. Волосы на передней части лица могут волшебным образом скрыть квадратный подбородок и смягчить строгий вид этой формы лица.

Многослойная стрижка длиной до подбородка также хорошо подходит женщинам с ромбовидным лицом.

Кому не подходят прически до подбородка

Женщинам с круглым лицом следует избегать такой длины волос. Короткая прическа не может хорошо скрыть округлую область подбородка: она еще больше ее подчеркивает. Удлиненный боб или стрижка до плеч гораздо лучше подходят для обладательниц круглых лиц. То же самое относится и к дамам с квадратным или прямоугольным лицом.

Идеи стрижек

Какие же самые красивые прически длиной до подбородка? Вариантов множество. Например, стильно смотрится прямой боб длиной до подбородка (даже при наличии седых волос).

Еще можно рассмотреть шегги с челкой-шторкой. Это прекрасная прическа, которая поможет вам сбросить визуально несколько лет. Кстати, она очень легка в уходе и не нуждается в укладке: достаточно просто расчесать волосы, а локоны уложатся сами.

Многослойный боб до подбородка лучше всего сочетать с косой челкой.

Такая стрижка красиво смотрится как на прямых ровных, так и на вьющихся от природы волосах.