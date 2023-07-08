Мнение: Лицемерие БиБиСи, масштаб ущерба во Франции и передача кассетных боеприпасов Украине

1. Очередной пример двойных стандартов западных СМИ. Про нынешние события во Франции Би-Би-Си пишет, употребляя слово «беспорядки», “riots”. Однако про прошлогодние события в Иране британские журналисты писали, используя слово «протесты», “protests” – см. заглавную картинку (ссылка):



А ведь ещё не так давно Би-Би-Си у нас считали светочем мировой журналистики, по стандартам Би-Би-Си у нас чуть ли не обучали студентов журфаков. Теперь же это британское СМИ справедливо ассоциируется с лицемерием, манипуляциями и ложью — как и большинство других мейнстримных западных медиа. Впрочем, вышесказанное не значит, что студенты журфаков в России обучаются теперь на примере нормальных СМИ…

Кстати, как лучше импортозаместить варваризм «мейнстримные медиа»? Мейнстримные медиа — это крупные СМИ и соцсети, которые доминируют в инфополе Запада, согласованно транслируя в массы текущую повестку Демпартии США. Уложить это определение в два-три русских слова я не могу.

2. О масштабах ущерба после 8-дневних погромов во Франции, которые, возможно, будут признаны более разорительными, чем продолжавшиеся 3 недели беспорядки 2005 года (ссылка):



За неделю беспорядков во Франции бизнес страны и банки понесли убытки на сумму больше €1 млрд. Об этом заявил глава Движения предпринимателей Франции (Medef) Жоффруа Ру де Безьё.

Он отметил: эта цифра не окончательная, убытки ещё предстоит подсчитать. За время беспорядков, по оценке Medef, полностью разграблены 200 магазинов, повреждены 300 отделений банков, ограблено около 250 табачных лавок. Некоторые объекты пострадали от поджогов.

Ярких новостей из Франции больше нет. Кажется, как мы с вами и предполагали, очередной бессмысленный бунт благополучно затух. Это не значит, что Франция в порядке — она отнюдь не в порядке. Однако французы получили некоторую передышку — а также очередной повод задуматься, стоит ли им связывать своё будущее с этой деградирующей страной.

3. США в очередной раз показали своё реальное отношение к украинцам. В Белом доме объявили, что передадут украинскому режиму кассетные боеприпасы, часть из которых не разрывается при применении, а загаживает территорию боевых действий, делая её смертельно опасной на годы или даже десятилетия вперёд.

При этом совсем недавно США всячески осуждали применение этого вида оружия, запрещённого международными конвенциями (ссылка):

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале напомнила слова бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о кассетных боеприпасах.

По ее словам, Псаки в 2022 году называла применение кассетных боеприпасов военным преступлением. «Спустя полтора года советник американского президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме заявил о намерении передать Украине кассетные боеприпасы», — написала Захарова.

Причин такого лицемерного разворота позиции США три. Во-первых, американские политики не только бесчестны, но и бравируют своей бесчестностью — указание на обман для них всего лишь повод осклабиться в мелкоуголовном «а что ты мне сделаешь?». Во-вторых, запасы обычных боеприпасов на Украине истощились: американская оборонка никак не может нарастить темпы производства, хотя идёт уже второй год конфликта (ссылка).

Во-третьих, главная задача американцев — как можно сильнее нагадить русским, причём не только «восточным», но «западным», так как украинцев американцы тоже считают русскими.

Каховскую ГЭС подорвали, огромные территории в Нижнем Поднепровье стали непригодными для хозяйства, Крым снова лишился подачи воды по Северо-Крымскому каналу. Бессмысленные с военной точки зрения обстрелы российских городов на наших новых территориях продолжаются.

Провокация с возможным ударом по хранилищам ядерных отходов на Запорожской АЭС выглядит слишком рискованной, так как заигрывание с мирным атомом может в итоге закончиться ядерным ударом по восточному побережью США. Кассетные боеприпасы кажутся разумным компромиссом: они дёшевы, они наносят русским серьёзный вред, при этом они не ведут к дополнительному риску перехода войны в ядерную фазу.

Через три дня начинается саммит НАТО. Господин Зеленский провалил контрнаступление, также он позволил себе дерзить американцам, поэтому помощь Украине, вероятно, сильно урежут. Выдать «на посошок» кассетные боеприпасы будет в стиле американцев: закрыть убыточный проект, но кинуть при этом утешительную кость ястребам, требующим продолжать конфликт несмотря ни на что.