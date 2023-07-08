Мнение: Блог Сапожника прощается с вами

ЖЖ прислал предписание аж от Роскомнадзора (!) удалить пост “Восстание Пригожина”. Раньше он как-то сам блокировал какие-то посты, но теперь, похоже, решили затягивать гайки дальше. Ну-ну. Что ж, пост удаляю. Там еще про какое-то “ограничение доступа к ресурсу” – так что, возможно, блог Сапожника прощается с вами . Напомню, что я есть еще (пока) на Телеграме и в Фейсбуке.

Сам ЖЖ даже трогательно извиняется: “Обращаем ваше внимание, что ООО «Рамблер Групп» никак не связано с инициаторами Требования, а также не имеет правовых оснований и фактической возможности повлиять на его содержание или порядок исполнения. Все вопросы, касающиеся Требования, вам необходимо адресовать в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по реквизитам, указанным в Требовании”.

Да я понимаю, старина, что ты тут ни при чем. При и так почти никаком трафике терять еще одного блогера из первой десятки Рейтинга ЖЖ – нож острый. Но – политика!

UPD. А, понял! Я же через vpn сейчас. Другими словами, ЖЖ перевел меня в разряд Кунгурова и Митрича – Сапожника теперь будет нельзя увидеть на территории РосФедерации. Вот оно как.

UPD2. Пока можно. Я так понял, что заблокируют доступ в РФ через сутки. Что ж, перейду на Бусти совсем, как Девол – https://boosty.to/sapojnik. Словом, выталкивают в эмиграцию 🙂