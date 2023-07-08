 

“Молите Бога!”: Кормухина поддержала больного Корчевникова

08.07.2023, 19:40, Новости дня
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Журналист сумел подобрать ключик к сердцам многих известных людей. На передаче “Жизнь и судьба” он выведал уйму звездных секретов. С некоторыми артистами Борис Корчевников даже обрел духовную связь. Например, певица Ольга Кормухина оказалась с ним на одной волне.

В прошлом году артистка стала гостьей программы Бориса Корчевникова, однако нисколько не критиковала его, в отличие от ряда коллег. Отдельные личности любят подчеркивать, что ведущий чересчур плохо разбирает речь участников шоу из-за болезни. Однако Ольга Кормухина с пониманием отнеслась к состоянию журналиста.

Возможно, благодаря толерантности певица и получила от Бориса подарок. Во время совместной работы Корчевников преподнес звезде икону с изображением Петра и Февронии. Об этом интересном факте Ольга Кормухина решила напомнить 8 июля 2023 года — в День семьи, любви и верности. Ведь этот праздник непосредственно связан с православными святыми.

“С Праздником! Петр и Феврония! Молите Бога о нас! Желаю всем, кто ждет, дождаться! Всем, кто дождался, беречь!” — отметила Ольга Кормухина в телеграм-канале. Таким образом артистка поддержала больного Бориса Корчевникова в пропаганде православной культуры.


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