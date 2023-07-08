 

Михалкова, Алферова, Броневицкая: российские актрисы с особой миссией

08.07.2023, 19:40, Новости дня
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Красотка из шоу “Уральские пельмени” Юлия
Михалкова много лет побуждает народ беречь природу. Актриса говорит о важности переработки
отходов, зеленой энергетике, очистке водоемов, защите исчезающих видов зверей и
птиц. Будучи волонтером, она облагораживает замусоренные берега рек и прививает
массам экопривычки.

“Только вместе мы сможем создать прекрасный и
благополучный мир, где добро всегда будет побеждать уныние, безразличие, лень и
обычное бытовое зло”, — объявила Юлия Михалкова.

Стремится быть полезной и Ксения Алферова. Вместе с мужем
она основала благотворительный фонд “Я есть!”. Актриса помогает людям с синдромом Дауна и прочими особенностями
развития адаптироваться в обществе. Каждый день рождения вместо подарка она
просит оставить пожертвование для подопечных.

“Люблю вас и знаю, что
только любовь спасет нас и мир! Она никогда не умирает и есть в каждом! Чтобы
любовь умножалась — ей необходимо делиться!” — призывает Ксения Алферова.

Звезда сериала
“Воронины” Екатерина Волкова обожает собак, поэтому не может пройти
мимо звериной беды. Вместо цветов на выступлениях артистка принимает в дар мешки
с кормом для животных из приюта. Актриса уверена, что бездомные хвостики
заслуживают лучшей жизни и нуждаются в сострадании.

“Их нужно забирать с
улиц, привозить в приюты, приводить в порядок здоровье, стерилизовать и
кастрировать. А потом пристраивать в семьи. Это называется гуманное общество”,
— объясняет Екатерина Волкова.

Побывавшая на МКС кинодива
Юлия Пересильд получила награду за свою работу, в том числе премию в 10 млн
рублей. Деньги она решила передать фонду “Галчонок” — для детей с
органическими поражениями центральной нервной системы. Актриса сделала доброе
дело и напомнила, что каждый может пожертвовать на благотворительность даже
крохотную сумму.

“Я не знаю, какие вызовы меня ждут завтра. Но сегодня я
хочу, как женщина, любить и помогать”, — заявила Юлия Пересильд.

С особой миссией также связана актриса Илона Броневицкая. В
Подмосковье она держит частный приют для животных “Домашний”, помогая
четвероногим друзьям выжить всему вопреки. По словам звезды, жестокость и
произвол чиновников породили массовую проблему, а измученные бездомные собаки —
это индикатор нравственного состояния общества.

“Животные – это какая-то часть нашей жизни, без
которой мы не можем. Если не будет животных, мы перестанем быть людьми”, —
убеждена Илона Броневицкая.


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