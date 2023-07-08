Михалкова, Алферова, Броневицкая: российские актрисы с особой миссией

Красотка из шоу “Уральские пельмени” Юлия

Михалкова много лет побуждает народ беречь природу. Актриса говорит о важности переработки

отходов, зеленой энергетике, очистке водоемов, защите исчезающих видов зверей и

птиц. Будучи волонтером, она облагораживает замусоренные берега рек и прививает

массам экопривычки.

“Только вместе мы сможем создать прекрасный и

благополучный мир, где добро всегда будет побеждать уныние, безразличие, лень и

обычное бытовое зло”, — объявила Юлия Михалкова.

Стремится быть полезной и Ксения Алферова. Вместе с мужем

она основала благотворительный фонд “Я есть!”. Актриса помогает людям с синдромом Дауна и прочими особенностями

развития адаптироваться в обществе. Каждый день рождения вместо подарка она

просит оставить пожертвование для подопечных.

“Люблю вас и знаю, что

только любовь спасет нас и мир! Она никогда не умирает и есть в каждом! Чтобы

любовь умножалась — ей необходимо делиться!” — призывает Ксения Алферова.

Звезда сериала

“Воронины” Екатерина Волкова обожает собак, поэтому не может пройти

мимо звериной беды. Вместо цветов на выступлениях артистка принимает в дар мешки

с кормом для животных из приюта. Актриса уверена, что бездомные хвостики

заслуживают лучшей жизни и нуждаются в сострадании.

“Их нужно забирать с

улиц, привозить в приюты, приводить в порядок здоровье, стерилизовать и

кастрировать. А потом пристраивать в семьи. Это называется гуманное общество”,

— объясняет Екатерина Волкова.

Побывавшая на МКС кинодива

Юлия Пересильд получила награду за свою работу, в том числе премию в 10 млн

рублей. Деньги она решила передать фонду “Галчонок” — для детей с

органическими поражениями центральной нервной системы. Актриса сделала доброе

дело и напомнила, что каждый может пожертвовать на благотворительность даже

крохотную сумму.

“Я не знаю, какие вызовы меня ждут завтра. Но сегодня я

хочу, как женщина, любить и помогать”, — заявила Юлия Пересильд.

С особой миссией также связана актриса Илона Броневицкая. В

Подмосковье она держит частный приют для животных “Домашний”, помогая

четвероногим друзьям выжить всему вопреки. По словам звезды, жестокость и

произвол чиновников породили массовую проблему, а измученные бездомные собаки —

это индикатор нравственного состояния общества.

“Животные – это какая-то часть нашей жизни, без

которой мы не можем. Если не будет животных, мы перестанем быть людьми”, —

убеждена Илона Броневицкая.