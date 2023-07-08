Теперь с африканскими танцами: генсек ООН открыл юбилейный 500-й вечер «Разговоры о мире»

В здании ООН в Нью-Йорке проводится 500-й юбилейный вечер «Разговоры о мире» с генсеком Антониу Гутеррешем. Это мероприятие – главный инструмент Организации в борьбе за окончание военных конфликтов и установление мира на всей планете.

Гутерреш прибыл на мероприятие в открытом лимузине, раскрашенном в 193 оттенка по числу стран ООН. Его сопровождали две группы подтанцовки и певица Азибар из Кении, а также несколько особо приближенных дипломатов. Основная программа прямо сейчас проводится в студии, арендованной у компании American Broadcasting.

«Разговоры о мире» на этот раз продлятся 5 часов подряд с одним перерывом. Ожидается, что на мероприятии будут говорить о важности прекращения войн, перемежая эти разговоры африканскими танцами и выступлением музыкальных коллективов. Гвоздь программы – сольный альбом Гутерреша «Мир лучше, чем война», который он презентует уже в двенадцатый раз.

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