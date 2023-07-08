 

Названы три горячих напитка, которые снижают холестерин и давление

08.07.2023, 19:14, Разное
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Диета играет ключевую роль в контроле уровня холестерина и артериального давления, и было доказано, что употребление определенных чаев особенно полезно. И высокое кровяное давление, и высокий уровень холестерина считаются предвестниками серьезных смертей, таких как сердечные приступы и инсульты. Поэтому крайне важно держать обоих этих виновников в страхе, чтобы свести к минимуму риск возникновения этих чрезвычайных ситуаций.

Врач-терапевт поделилась тремя «лучшими» горячими напитками, которые помогут сделать это с удовольствием.

1. Черный чай
Чёрный чай, считающийся любимым продуктом британцев, предлагает больше, чем приятный вкус и насыщенный кофеин. Он содержит растительные соединения, в том числе теарубигины и теафлавины, которые, как было показано, снижают кровяное давление.

«Доказано, что черный чай открывает калиевые каналы в клетках нашего организма. Это действие заставляет кровеносные сосуды расслабиться и снизить кровяное давление», — говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Выпивая от трех до четырех чашек в день, можно снизить как уровень холестерина, так и кровяное давление.

2. Зеленый чай
«Зеленый чай снижает кровяное давление, но в меньшей степени, чем черный чай, и делает это из-за содержания в нем антиоксидантных катехинов, воздействующих на кровеносные сосуды через каналы ионов калия, что вызывает расширение кровеносных сосудов».

3. Чай каркаде
Травяные настои гибискуса могут как помочь улучшить кровяное давление, так и предотвратить его развитие.

Мета-анализ 22 исследований, проведенный Консультативной группой по чаю, показал, что от двух до трех чашек чая каркаде в день могут снизить и помочь предотвратить кровяное давление. Две чашки снижают систолическое артериальное давление на 7,4 мм рт.ст. и диастолическое артериальное давление на 6,7 мм рт.ст. Однако необходимы дополнительные исследования.

Доктор добавила, что ранее было доказано, что зеленый чай и чай из каркаде также снижают уровень «плохого» холестерина и повышают уровень «хорошего» холестерина.


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