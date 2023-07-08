 

Мнение: Последний повод для оптимизма

08.07.2023, 18:20, Разное
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Вот, очень удачно ЖЖ подсказал – мой пост, написанный РОВНО 18 лет назад, 8 июля 2005 года. Назывался он “Последний повод для оптимизма”:

“Этим последним поводом была реформа местного самоуправления в России. Точнее, не реформа, а попросту ВВЕДЕНИЕ этого самого местного самоуправления. Ведь у нас в стране его нет и не было.
Я-то уверен, что местное самоуправление – это вообще наш единственный шанс стать нормальной страной. Страна неумолимо превращается обратно в СССР – только урезанный, с клоунской властью и полным беспределом в так называемой “реальной жизни”. “Единороссы” в качестве “правящей партии”, Администрация Президента в качестве ЦК КПСС, ублюдочные губернаторы без полномочий и фактическая отмена выборов на всех уровнях.
Все это, казалось, могло бы еще развернуться вспять – если бы у нас появились реальные местные власти. Местная власть вернула бы людям интерес к выборам, через это – к демократии как таковой.
Но ни фига. Похоже, “реформу местного самоуправления” превращают в очередной идиотский фарс. Дума приняла поправку, затягивающую ввод в действие нового закона аж до 2010 года. Поражает причина: оказывается, чиновники на местах за 3 года (!) не успели передать “вниз” бюджеты и полномочия, а кое-где даже и не приступали к этому. По-простому – нарушили закон.
Поэтому предложено дать им еще 5 лет “на исправление”. Хотя ежу понятно, что проблема не в том, что они “не успевают”, а попросту в том, что “не хотят”. Зачем чиновникам передавать полномочия и деньги выборным органам? На хрена? Они и не передают.
А Путин, выстроивший “небывало мощную вертикаль власти”, ничего не может с этим поделать. Последний повод для оптимизма накрывается “медным тазом” (2005)

Что сказать? Как все мы знаем, никакого местного самоуправления не появилось и в 2010 году, а сегодня у МСУ в России уже даже не агония – оно почти полностью мертво. Вплоть до того, что уже вроде и не осталось городов или районов с прямыми выборами глав и мэров. Всё превращено в фарс и в фикцию.

Источник: Размышления вольного социолога


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