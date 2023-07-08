 

“Жесть!” – Собчак сняла себя без косметики и фотошопа

08.07.2023, 18:20, Разное
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Знаменитая блондинка ранним утром пустилась в откровения. Она записала свежее видео на фронтальную камеру телефона, чтобы поговорить о наболевшем. Ксения Собчак даже не стала наводить марафет, так как энергии на него совсем не осталось.

Теледива сняла себя без косметики и фотошопа, однако все же постаралась максимально скрыть лицо. Она надела бейсболку, темные очки и замоталась палантином до самых глаз.

Кажется, подъемы в шесть утра не делают ее краше. Ксения Собчак поведала, что постоянно перемещается из города в город, и это непросто выдержать. Свое физическое состояние она описала емко, но понятно.

“Вот такая вот жизнь у меня. Хочется закрыться целиком. Жесть!” — выразилась скандальная журналистка.

Напомним, ранее Ксения Собчак отреагировала на слухи о второй беременности. Сплетники всех мастей начали обсуждать якобы округлившийся живот телеведущей. В грубой форме с использованием нецензурной брани блондинка попросила от нее отвязаться.

Между тем ведущая не забывает критиковать внешность других людей. Недавно она высмеяла бирку на одежде жены Евгения Петросяна, высказалась о трансформации лица Алены Шишковой и подняла на смех Викторию Боню. Ничего необычного: Ксения Собчак в своем репертуаре.


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