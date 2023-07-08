 

Как Вика Боня из “Дома-2” утоляет жажду

08.07.2023, 18:20, Разное
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Известная модель и звезда скандальной телестройки Вика Боня написала в соцсети о своих любимых летних напитках. Бывшая героиня шоу “Дом-2” отметила, что в жару достаточное употребление полезной жидкости предотвращает проблемы со здоровьем. С обезвоживанием шутки плохи!

Главный напиток лета, по мнению брюнетки, обычная питьевая вода. К тому же Вика Боня рекомендует покупать минеральную воду без газа. Фруктовые и овощные соки, компоты и кисели из свежих ягод и фруктов также являются эффективным способом утолить жажду в жаркую погоду.

Знаменитость отмечает, что пить в летний период неплохо и зеленый чай. Он помогает восстановить водный баланс и оказывает положительное воздействие на состояние сосудов. А еще Вика Боня любит кисломолочные напитки. Они хороши в любое время года.

По словам звезды “Дома-2”, стоит обратить внимание на квас, традиционный русский напиток. Однако в нем, как правило, есть небольшой процент спирта (1-2 градуса).

Наконец, Вика Боня рассказала о своем главном напитке лета – зеленом соке из кабачка, огурца, шпината, сельдерея и яблока. Она отмечает, что этот состав прекрасно утоляет жажду и содержит множество полезных веществ.

В комментариях к посту Вика Боня из шоу “Дом-2” призывает своих подписчиков делиться своими любимыми напитками для лета. Поклонники активно комментируют пост и рассказывают о предпочтениях.


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