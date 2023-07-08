Названы симптомы рака носа и околоносовых пазух

У каждого второго человека в течение жизни разовьется какая-либо форма рака, и ранняя диагностика является ключом к лучшим результатам. Однако идентификация первых признаков рака может быть сложной. Недавние исследования указывают на то, что изменение запаха человека может стать важным сигналом о развитии рака носа и околоносовых пазух.

Рак носовой полости, пространства за носом или пазух может вызвать изменение обоняния у человека. Врачи отмечают, что снижение обоняния является одним из наиболее распространенных симптомов рака носа и придаточных пазух. Помимо этого, симптомы могут включать заложенность носа, носовые кровотечения, выделение кровянистой слизи из носа или стекание слизи в заднюю часть носа и горло.

Важно отметить, что эти симптомы могут напоминать простуду, однако при их продолжительности и наличии других необычных проявлений следует обратиться к врачу. В поздних стадиях рака носа опухоль может вызывать постоянную боль или онемение лица. Кроме того, раковая опухоль может привести к опуханию шейных желез, потере зрения или двоению в глазах, выпячиванию глаз, постоянному слезотечению или боли и давлению в одном ухе. Также следует обратить внимание на постоянное появление опухолей на лице, носу или нёбе.

Врачи рекомендуют обратиться за консультацией при любых необычных или стойких симптомах. Ведь ранняя диагностика играет важную роль в определении стадии рака и выборе наиболее эффективного лечения. Если у вас возникают неприятные ощущения или необычные симптомы (не только перечисленные выше), необходимо записаться на прием к врачу.

Помните, что ваш результат и прогноз зависят от того, насколько рано был обнаружен рак. Поэтому не откладывайте визит к специалисту, если у вас возникли подозрительные признаки. Здоровье — ваш главный актив, и забота о нем должна стать вашим приоритетом.