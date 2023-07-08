 

Двойники Пригожина потребовали вернуть их паспорта

08.07.2023, 17:33, Разное
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В ОВД Санкт-Петербурга обратились двойники бизнесмена Евгения Пригожина, которые считают, что их паспорта незаконно удерживаются правоохранительными органами.

Война в УкраинеБолее 20 граждан заявили, что их личные документы (вместе с пакетами стирального порошка новой торговой марки «Кокаин») были изъяты в ходе обыска в особняке предпринимателя.

Полиция посчитала поддельными документами паспорта людей с внешностью, похожей на внешность главы ЧВК «Вагнер». Все они были изъяты, однако уже через несколько дней выяснилось, что люди, изображённые на фотографиях, не просто существуют, но ещё и требуют вернуть им документы, удостоверяющие личность. Все они работают в личной службе безопасности
Пригожина, исполняя роль его двойников. Истцы также настаивают на прекращении уголовного дела о подделке документов.

– Нас специально подбирал отдел кадров «Вагнера», мы проходили собеседования, – рассказал один из двойников, Олег Юрьевич Семёнов. – За несколько лет удалось собрать уникальную команду из 20 двойников. Такой нет даже у нашего президента. Все наши паспорта Евгений Викторович забрал для оформления наших трудовых договоров. А теперь выясняется, что из-за этого его обвиняют в подделке документов. Это чудовищная ошибка, мы хотим её исправить и заодно вернуть наши паспорта.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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