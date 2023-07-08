Мнение: О мутных интригах в «ближнем круге» Путина… Процесс пошёл?

Складывается впечатление, что так и есть. Не то, чтобы вот прям «началось», но… Продолжилось, усилилось и ускорилось, катализатором чего стала знаменитая на весь мир июньская передряга. Из-за неё, похоже, сложилась новая конфигурация в кремлёвских элитах, а также новые союзы и альянсы.

Естественно, такие пертурбации не могли не обойтись без «утечек». В том числе в некоторых очень чувствительных сферах. И это — тревожный звоночек для нынешнего хозяина Кремля.

Вот только услышит ли он сигнал тревоги?

На уходящей неделе стали подтверждаться туманные слухи о «переговорах», которые якобы ведут российские официальные лица с американскими неофициальными относительно ближайшего и среднесрочного будущего. Причём, в них глава МИД РФ Сергей Лавров и замглавы президентской администрации Дмитрий Козак предположительно действуют «в связке». И есть мнение, что у второго, возможно, есть мандат более высокого уровня.

Подтверждением этих встреч стали «сливы» в американских СМИ. Которые спикервуман российского МИД Мария Захарова поспешила опровергнуть. Не очень убедительно. В Белом доме заявили всего лишь о том, что «Администрация не санкционировала подобную активность». Что, как мы понимаем, вовсе не означает отсутствия заинтересованности в плодах «неформального» обмена мнениями. В конце концов, Карл Вольф тоже не с Эдвардом Стеттиниусом договаривался.

По имеющейся информации, источник которой, впрочем, не может априори считаться 100% надёжным, Сергей Лавров только в прошлом месяце трижды созванивался с американцами – один раз с госсекретарём Энтони Блинкеном, дважды – с другими влиятельными, но всё-таки отставными персонами из США. Все разговоры состоялись после событий 23-24 июня, а первый из звонков был 27 июня. Якобы, обсуждались две темы. Во-первых, Сергей Лавров ещё раз повторил, что часть российских элит готова «сворачиваться» даже ценой значительных уступок, включая постепенный отказ от «реалий на земле». Какие именно уступки возможны, должно стать предметом торга. А во-вторых, Сергей Лавров говорил о гарантиях личной безопасности и снятии с него санкций.

«Министр [Лавров] сказал в одном из разговоров, что Владимира Путина якобы скоро не будет при власти. В этой ситуации он хотел выступить гарантом мирных переговоров и хотел в обмен, чтобы с него сняли западные #санкции, а также гарантировали, что против него не будет возбуждено никаких дел в международных судах. На вопрос о том, уверен ли он в своих предсказаниях, министр ответил утвердительно и пообещал, что “всё может произойти” уже летом. Однако, что именно и как произойдёт, уточнять он отказался», — рассказал источнику «анонимный собеседник» в Госдепе. Также большой материал по этому поводу вышел на Би-Би-Си.

Фейк? Быть может. В конце концов, та сторона тоже заинтересована в «смятении в умах» и «смуте в рядах». А в разного рода информационные войны она умеет хорошо.

С другой стороны, влиятельный ТГ-канал «Незыгарь», ассоциируемый с главой Госдумы Вячеславом Володиным, уделил самое непосредственное внимание всем этим событиям. И прочие источники рангом пониже заметно оживились.

Дыма без огня ведь не бывает?

И что-то затевается?

—