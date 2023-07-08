 

“Свадьба прошла в Москве”: Чадов официально женат

08.07.2023, 16:59, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Слухи о женитьбе звезды российского кино на протяжении нескольких месяцев
будоражили умы поклонников. В итоге актер сам во всем признался и прокомментировал церемонию. Андрей поведал, что в конце июля будет годовщина свадьбы. Летом 2022-го Чадов взял в жены свою давнюю возлюбленную Анастасию.

Ранее девушка размещала в соцсети их совместное фото, с подписью, которая намекала на семейный статус. Теперь же артист поставил точку в различных домыслах. Андрей открыто сверкает кольцом и не боится говорить о браке.

Мужчина признался, что планов на пышное торжество не было. По его словам, счастье любит тишину. В ЗАГС, кроме брачующихся, пришли только их родители и Алексей Чадов со своей девушкой. Сотрудники учреждения узнали знаменитостей, но шумиху при этом не развели.

“Свадьба прошла в Москве”, — уточнил Андрей.

На вопросы журналистов о пополнении в семье актер ответил кратко. Ему все равно, какого пола родится ребенок. Также Чадов подчеркнул, что штамп в паспорте для него ничего не изменил. Отношения звезды с Анастасией длятся уже шесть лет. Это внушительный срок с учетом того, что актеру уже 43 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / “Впереди 2 года лечения” – маленький сын Диброва пожаловался на боль

08.07 / Фермеру придется выплатить компенсацию из-за эмодзи в Канаде

08.07 / Владимир Путин объявил о запуске программы по выращиванию единорогов в Сибири

08.07 / Сочетаем цвета и фактуры. Как носить бижутерию, чтобы она выглядела дорого

08.07 / Адъютант в вечном запасе. Почему бунт Пригожина не помог карьере Дюмина

08.07 / Мнение: Про импортозамещение в автопроме

08.07 / “Деньги не вытрут слезы” – Пригожин примкнул к Валерии с крестом

08.07 / С 1 сентября школьников будут штрафовать за неудовлетворительные оценки

08.07 / Мнение: Ретроспектива

08.07 / Samsung переносит выход своей XR-гарнитуры из-за презентации Apple Vision Pro

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика