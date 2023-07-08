 

Байден считает, что Украина не готова к НАТО

08.07.2023, 16:50, Новости дня
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Украине необходимо провести реформы, прежде чем она будет готова стать членом западного военного блока, считают президент США и его советник по национальной безопасности. Немецкий телеканал ZDF констатирует, что Украине следует снизить ожидания от саммита, так как в НАТО нет единства по её возможному членству в альянсе, а США, Германия и некоторые другие страны всё ещё ожидают дополнительных усилий от Украины на пути в НАТО.


AP

США считают, что Украине стоить снизить ожидания от результатов встречи стран — членов НАТО в литовском Вильнюсе. Немецкий телеканал ZDF сообщает, ссылаясь на CNN, что президент Джо Байден «полагает, что Украина ещё не готова для членства в НАТО».

Телеканал отмечает, что нет единства по вопросу о принятии Украины и среди других государств — участников НАТО. Так как если военный блок примет Украину, подчёркивает ZDF, то это будет означать взять на себя обязательства «защищать каждый сантиметр территории НАТО». В текущих условиях это означает, что все страны альянса окажутся втянуты в вооружённый конфликт с Россией.

То, что Украина в Вильнюсе не будет принята в состав НАТО, подтверждает и советник по национальной безопасности в администрации президента США Джейк Салливан. По его словам, «Соединённые Штаты отчётливо поддерживают «политику открытых дверей», что означает, что только члены НАТО совместно с Украиной решают, вступать ли ей в альянс». Для этого «страна, однако, должна провести дальнейшие реформы, прежде чем она сможет стать членом Североатлантического альянса», но встреча «в Вильнюсе является важной вехой на этом пути».

ZDF напоминает, что украинский президент «требует для своей страны однозначного приглашения в НАТО», но «внутри НАТО ведутся дискуссии о том, как именно саммит должен отреагировать на надежды Украины на членство». Такие страны, как Польша и Литва, настаивают, что Украина должна получить обещание быть принятой сразу после возможного окончания конфликта. В то же время Германия и некоторые другие страны не хотят давать таких обещаний и отмечают, что вступление в НАТО по-прежнему связано с выполнением условий. «Например, военные должны находиться под гражданским и демократическим контролем», — указывает немецкий телеканал одно из условий присоединения к альянсу.

После встречи Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского, состоявшейся в пятницу вечером, стало известно, что Турция поддерживает желание Украины вступить в НАТО. «Украина, несомненно, заслуживает членства в НАТО», — цитирует турецкого президента ZDF.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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