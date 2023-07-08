Фермеру придется выплатить компенсацию из-за эмодзи в Канаде

Высший суд Саскачевана принял решение в пользу покупателя зерна, подавшего иск против фермера за нарушение контракта, после того как фермер отправил эмодзи “большой палец вверх” в ответ на согласие с условиями. Согласно информации, опубликованной The Guardian, судья Тимоти Кин присудил покупателю компенсацию.

Спор возник между Кентом Миклбороу и фермером Крисом Ахтером, когда фермер обязался поставить 86 тонн льна по цене $12,7 за бушель в ноябре 2021 года. Миклбороу отправил Ахтеру скриншот контракта, на что получил ответный эмодзи “большой палец вверх”. Однако Ахтер не смог выполнить свои обязательства, и цены на лен резко возросли. В результате Миклбороу потребовал компенсацию в размере $61,4 тыс.

Фермер пытался оспорить иск, утверждая, что его эмодзи не означало согласия на контракт, а лишь подтверждало получение сообщения. Защита также отметила, что Ахтер не является экспертом по эмодзи и не может давать им толкование.

Однако судья Кин прибег к онлайн-словарю, чтобы определить значение эмодзи “большой палец вверх” и пришел к выводу, что он выражает одобрение или согласие. По его мнению, эмодзи служил подписью и является доказательством заключения договора между сторонами.