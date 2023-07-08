Сочетаем цвета и фактуры. Как носить бижутерию, чтобы она выглядела дорого

Сегодня бижутерия все больше и чаще используется в качестве украшений. Это очень красиво и экономически выгодно, поскольку она стоит гораздо дешевле по сравнению с аксессуарами из драгоценных металлов. Однако если выбрать неправильное сочетание, она может испортить впечатление от вашего лука. О том, как правильно носить бижутерию, чтобы она не выглядела дешево, пойдет речь в данной статье.

Внимание на качество

Возьмите бижутерию в руки, потрогайте и оцените визуально. Если вам что-то в ней не нравится, а может, вы видите какие-то дефекты, не соблазняйтесь на покупку. Окружающие обязательно заметят то же самое, вам не удастся этого скрыть, и украшения удешевят ваш образ. Поэтому покупайте только качественные изделия.

Соответствие размеру

Ни в коем случае нельзя приобретать браслеты и кольца, которые малы вам по размеру. Передавленные запястья или пальцы смотрятся крайне непривлекательно, поэтому следите за тем, чтобы украшения не были вам тесны.

Правильное сочетание цветов и текстур без перебора

Не стоит надевать на себя много разной бижутерии, каждый предмет из который смог бы стать одним независимым акцентом. К примеру, очень некрасиво смотрятся многочисленные браслеты разных цветов из пластмассы в сочетании с кулонами с перьями, жемчужными серьгами и деревянными бусами. Эта гремучая смесь всех материалов, текстур, цветов и стилей удешевит ваш образ и сделает лук аляпистым и непривлекательным.

Без перегруженности

Есть правило, которое заключается в том, что одно акцентное украшение должно дополняться меньшими по размеру и более спокойными в плане цветовой гаммы другими аксессуарами. То есть, к крупным серьгам можно добавить небольшой браслет, колечко и пр. Также, если вы надели массивное кольцо или браслет яркого цвета, постарайтесь отдать предпочтение нейтральному маникюру. Не должно быть перегруженности, поскольку бижутерия в таком сочетании будет смотреться очень дешево.

Без конфликтов с одеждой

Если вы предпочли яркую цветную одежду, выбирайте однотонную бижутерию и наоборот. Украшения должны дополнять образ, а не вступать в конфликт с предметами одежды. Создайте максимально гармоничный лук, в котором все будет на своем месте, чтобы создалось впечатление гармоничного сочетания и дополнения, а не явно выраженных лишних деталей образа.

Украшения на голой коже

Они должны выглядеть, во-первых, безупречно (именно потому качество должно быть превыше всего). Во-вторых, надо уметь подбирать одежду с элегантными вырезами и со сдержанными фасонами. К примеру, по периметру выреза не должно быть никаких бантов и рюшей, он не должен быть расшит по краю стразами или бисером, поскольку в сочетании с бижутерией то будет перебором.

Отказ от привычки прикасаться к украшениям

Не рекомендуется лишний раз прикасаться руками к украшениям из драгоценных металлов, бижутерию тем более трогать нельзя. Она не столь практичная и долговечная, любое прикосновение может стать для нее последним. К тому же вы рискуете снять верхний привлекательный слой с изделия, поэтому откажитесь от той вредной привычки.