Мнение: Про импортозамещение в автопроме

Санкции стали большим благом для российской экономики. Прямо сейчас, конечно, мы страдаем, платим больше и делаем кучу лишних телодвижений, но в ходе борьбы наша промышленность перестраивается, становится здоровее и крепче.

Вот, например, автопром. В Костроме запустили сейчас производство ABS и ESP — продвинутых автокомпонентов, которые раньше в Россию привозили из-за рубежа (ссылка):

На площадке НПП «Итэлма» в Костроме запустили сборку первых российских антиблокировочных (ABS) и «противозаносных» (ESP) систем для легковых автомобилей…

В этом году планируется произвести 200–250 тыс. таких изделий, все они будут поставлены АвтоВАЗу… в АвтоВАЗе подтвердили, что «Итэлма» выиграла «жесткий тендер», конвейер в Тольятти становится якорным заказчиком блоков ABS, произведенных в Костроме.

…инвестиции в проект составят 1 млрд руб., сейчас освоено около половины из этих средств. Это собственные деньги «Итэлмы».

Миллиард рублей — это немного, однако раньше вкладывать миллиард в производство ABS и ESP смысла не было. Потому что все крупные автозаводы покупают компоненты на тендерах, а тендеры на поставку выигрывал, например, немецкий Бош — солидная фирма (хоть и с отвратительным пользовательским сервисом).

В 2022 немцы любезно освободили российский рынок, открыв тем самым перед отечественным производителем окно возможностей. Если с Бошем конкурировать было сложно, то бодаться с китайской Триновой, альтернативным поставщиком, уже попроще: там и качество отнюдь не немецкое, и инженерные традиции послабее, и совместимость не та.

Подобных импортозамещающих новостей сейчас идёт много. Вот, к примеру, отечественный производитель фар (ссылка):

…НПП «Лосев» представит на стенде «Сколково» на ИННОПРОМ-2023 импортозамещающий светодиодный модуль головной оптики автомобилей…

…решение было разработано менее чем за полгода по запросу автопроизводителей на реинжиниринг светодиодных модулей Hella в условиях санкций…

До санкций конкурировать с Хеллой было тяжело: немецкой компании уже больше 100 лет, при этом коммунистов в Германии не было, так что все эти годы компания развивалась и совершенствовала производство. Теперь конкурировать стало гораздо легче.

Я привёл только два примера импортозамещения, однако их сейчас полно по всей стране. Так, вообще, развивается полноценная промышленность.

Сначала строят автозавод, который собирает готовые автомобили «отвёрткой» из крупных узлов. Потом узлы становятся всё меньше, уровень локализации растёт. Потом строят заводы по производству компонентов: моторов, коробок передач, дверных ручек, стёкол и тому подобного. Потом — заводы по производству оборудования для заводов, таких как станки и конвейерные ленты, например. Потом — заводы по производству всякого разного для заводов, которые делают оборудование для заводов. Особая инструментальная сталь, к примеру, или станки для производства станков.

Поменять этот порядок в общем случае нельзя. Вы не можете делать автомобильные дверные ручки, если у вас внутри страны нет автозаводов, которым можно эти дверные ручки продавать. Купить материалы и станки в Китае, сделать дверные ручки, потом продать их обратно в Китай? Нет, так не выйдет.

Теоретически есть ещё один вариант — организовать автаркию по методу Чучхе. Закрыть границы, влупить на весь импорт пошлины в 500%, производить у себя всё необходимое. Но это в современной экономике — надёжный путь к бедности. Или, точнее, даже два пути к бедности, советская автаркия и капиталистическая. Советский вариант совсем плох: развитой социализм способен только производить морально устаревшую и некачественную технику на купленных у капиталистов заводах. Капиталистический вариант получше: если огородиться барьерами, но не уничтожать бизнес, то проблемой станет только технологическое отставание, тогда как цены и качество останутся нормальными.

Лет 100 назад можно было бы всерьёз рассмотреть и вариант капиталистического огораживания, но сейчас это уже неактуально. Технологии развиваются насколько быстро, что отставание неизбежно приводит к поражению в глобальной конкуренции, а бедная и отсталая страна — лёгкая добыча для хищников типа США. Таким образом, у России нет альтернатив, кроме как работать внутри глобальной экономики и делать это хорошо. Скажем очередное спасибо санкциям за то, что дали нам преимущество на этом пути.

Кстати, о технологиях. Яндекс на днях показал забавный ИИ, который пересказывает краткое содержимое статей (ссылка). Вот, например, как ИИ сократил вчерашнюю статью про пьянства и самоубийства:

Пересказ не идеальный, но достаточно хороший. Русские программисты двигаются в нужном направлении. Для сравнения, ЖПТ-4 ту же статью сокращает вот так:

Как видите, некоторое отставание от лидера сохраняется, но критического разрыва конкретно тут уже нет. Я надеюсь, что Яндекс, Сбер и прочие технологические компании выделят сейчас ещё больше ресурсов на огромные фермы видеокарт и на команды талантливых программистов, чтобы через год в России был отечественный ИИ хотя бы на уровне нынешнего ЖПТ-4.