“Деньги не вытрут слезы” – Пригожин примкнул к Валерии с крестом

8 июля 2023 года россияне отмечают светлый праздник — День семьи, любви и верности. Также сегодня день памяти святых князя Петра и его жены Февронии. По этому случаю Иосиф Пригожин задумался о смысле жизни и оставил в телеграм-канале эмоциональный текст. На этот раз он выразился кратко и певица Валерия не получила комплиментов.

У продюсера получилось нечто большее, чем просто поздравление. Он проиллюстрировал его душевной фотографией. В кадре Иосиф Пригожин примкнул к Валерии, у которой на шее сиял крест, как символ веры.

Супруг артистки отметил, что семья — это самое главное в жизни, и ничто другое не может сравниться с ней по важности. Он назвал несчастными людей, которые ставят выше семьи развлечения и финансы. По словам Иосифа Пригожина, осознание ценности близких людей в окружении все сильнее приходит с возрастом.

“Карьера не ждет тебя дома, деньги не вытрут слезы, а слава не обнимет ночью”, — восторженно написал продюсер. Видимо, с отсылкой к тому, что певица Валерия незаменима.

Напомним, ранее Иосиф Пригожин пошутил, что берет фамилию жены. Таким образом он отреагировал на шутки, которыми его стали осыпать поклонники. Отметим, что певица Валерия получила при рождении имя Алла, а по паспорту она Перфилова.