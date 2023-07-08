 

С 1 сентября школьников будут штрафовать за неудовлетворительные оценки

08.07.2023, 15:33, Разное
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Министр просвещения России Сергей Кравцов подписал приказ «О порядке поощрения обучающихся в средних общеобразовательных учреждениях», который устанавливает новые наказания за недостаточную или не идеальную успеваемость.

Согласно документу, с нового учебного года школьников будут штрафовать за «двойки».

– Мы вводим новую систему, которая позволит раскрыть потенциал ребят. Учишься хорошо – получаешь грамоты, дополнительные баллы по ЕГЭ и ОГЭ. Если же школьник показывает плохие результаты, то мы будем наказывать его рублём, – сообщил министр.

Сумма штрафов за неудовлетворительные оценки не может превышать 50 тысяч рублей в год. В конце каждой четверти родители школьников будут получать счёт, который необходимо оплатить в течение месяца. Кроме того, предусмотрены штрафы в случае, если школьник начал учиться хуже – к примеру, будут покараны даже круглые отличники, которые ухудшили свои показатели на 10% или больше по итогам четверти.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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