 

Мнение: Ретроспектива

08.07.2023, 15:20, Разное
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Про Евгения Пригожина «Новая газета» пишет уже больше десяти лет. Про ЧВК «Вагнер» – чуть меньше, с 2015 года. Ретроспектива публикаций «Новой» о Евгении Пригожине и его ЧВК «Задачи ставили генералы», о том как, кем и на какие деньги создавалась эта структура, стала одной из самых читаемых публикаций на сайте «Новой» на минувшей недели.

А вот видеоверсия публикации набрала не так много просмотров, как ожидалась.

Почему количество зрителей видеоверсии оказалось в пределах средних показателей канала? Потому что интересующиеся ЧВК «Вагнер» и Пригожиным предпочитают читать, а не смотреть?

На снимке: 9 декабря 2016 года. Трошев (позывной «Седой»), Богатов ( «Бродяга»), Кузнецов («Ратибор»)  и Уткин («Вагнер»)  из ЧВК «Вагнер» (слева направо)  – в Кремле. Богатов и Трошев уже Герои России, секретные указы о присвоения званий Герой России в отношении Кузнецова и Уткина будут подписаны чуть позже.

Источник: Ирек Муртазин


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