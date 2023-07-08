Мнение: Ретроспектива

Про Евгения Пригожина «Новая газета» пишет уже больше десяти лет. Про ЧВК «Вагнер» – чуть меньше, с 2015 года. Ретроспектива публикаций «Новой» о Евгении Пригожине и его ЧВК «Задачи ставили генералы», о том как, кем и на какие деньги создавалась эта структура, стала одной из самых читаемых публикаций на сайте «Новой» на минувшей недели.

А вот видеоверсия публикации набрала не так много просмотров, как ожидалась.

Почему количество зрителей видеоверсии оказалось в пределах средних показателей канала? Потому что интересующиеся ЧВК «Вагнер» и Пригожиным предпочитают читать, а не смотреть?

На снимке: 9 декабря 2016 года. Трошев (позывной «Седой»), Богатов ( «Бродяга»), Кузнецов («Ратибор») и Уткин («Вагнер») из ЧВК «Вагнер» (слева направо) – в Кремле. Богатов и Трошев уже Герои России, секретные указы о присвоения званий Герой России в отношении Кузнецова и Уткина будут подписаны чуть позже.

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