 

Samsung переносит выход своей XR-гарнитуры из-за презентации Apple Vision Pro

08.07.2023, 15:15, Разное
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Компания Samsung приняла решение отложить выход своей гарнитуры смешанной реальности (XR), разрабатываемой в партнерстве с Google и Qualcomm, в связи с недавним представлением Apple Vision Pro. Информацию об этом пишет южнокорейское издание SBS Biz со ссылкой на источники.

Причиной задержки презентации XR-гарнитуры Samsung стало стремление корейской компании увеличить разрешение дисплеев с 2000 до 3000 PPI, чтобы приблизиться к показателю Apple, который составляет 3400 PPI. Samsung Electronics уже пояснила своим поставщикам экранов, BOE и Samsung Display, об изменении графика производства.

В феврале 2023 года Samsung объявила о сотрудничестве с Qualcomm и Google в разработке платформы смешанной реальности на базе Android и Snapdragon XR. Представители американской компании на конференции Google I/O в мае заявили, что подробности о сотрудничестве будут раскрыты “позже в этом году”. Теперь, согласно источнику, анонс гарнитуры Samsung следует ожидать в 2024 году.

Для Samsung это не первый опыт в области виртуальной реальности: в прошлом компания выпускала VR-шлемы Gear VR и Odyssey Plus, однако эти устройства не получили широкого распространения.

Ранее гарнитуру Apple решили продавать по талонам.


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