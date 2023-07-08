Названы продукты, повышающие риск сердечных заболеваний

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08.07.2023, 15:15, Разное
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Число людей, подверженных риску неотложной медицинской помощи, связанной с сердцем, вызывает тревогу, заявил врач. Сердечные и сердечно-сосудистые заболевания являются причиной четверти всех смертей, а ишемическая болезнь сердца является наиболее распространенным типом. Причиной ее возникновения может стать ряд факторов, включая диету и образ жизни.

Чрезмерное употребление определенных видов пищи может привести к накоплению холестерина в крови, что со временем может стать причиной опасных закупорок. Врач-кардиолог Олег Варфоломеев поделился советами по избеганию определенных продуктов, чтобы снизить риск сердечных заболеваний.

“Высокий уровень холестерина является одним из основных факторов риска развития ишемической болезни сердца. Действительно, более двух третей смертей от сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире можно было бы предотвратить с помощью правильного питания”, – отметил врач.

Вот некоторые продукты, которых следует избегать в рамках здоровой диеты для сердца: жареные продукты, обработанные пищевые продукты (включая пирожные и печенье), масло, сливки и твердый сыр. Важно также обращать внимание на этикетки продуктов, чтобы избегать потенциально вредных компонентов.

Эти продукты богаты насыщенными жирами, которые известно, что повышают уровень холестерина. Кроме того, стоит избегать жирных кусков мяса, обработанного мяса (колбасы и пироги), пикантных закусок (таких как сырные крекеры и попкорн), шоколадных кондитерских изделий, выпечки, пальмового масла, кокосового масла и кокосового крема.


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