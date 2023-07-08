Обновление тренда “металлик”: как вписать в образ золотистую сумку – мастхэв лета 2023

За последние пару сезонов в индустрии моды металлик снова возродился. От металлических ботинок до брюк — есть множество вариантов добавления в образ этой блестящей ткани. Также модной тенденцией, которая поможет сделать образ действительно потрясающим, станет золотистая сумка.

Позолоченный клатч или сумка с верхней ручкой — это последнее винтажное увлечение, завоевавшее модные тенденции благодаря своему уникальному оттенку и ретро-стилю. Металлические аксессуары, пользующиеся популярностью в 90-х и начале 00-х, снова вернулись в моду, чтобы дополнить наши ретро-образы.

Есть множество различных способов интерпретации этого стиля, чтобы сделать внешний вид потрясающим. Такой аксессуар придает изюминку и элегантность любому образу. Вот как можно добавить золотистую сумку в свой образ.

Золотистые сумки с верхними ручками

Сумки с ручками сверху созданы для того, чтобы их удобно было носить, и они всегда придают изящество образу. Классический золотистый аксессуар в стиле 2000 года поможет придать нотку гламура. Это ретро-тенденция, которая неподвластна времени.

Золотистая сумочка будет выглядеть элегантно и в то же время забавно, что сделает ее идеальным завершающим штрихом создаваемого образа, независимо от сезона или стиля.

Позолоченные сумки на ремне

Сумка через плечо выглядит просто потрясающе, особенно если она выполнена в металлических тонах.

Этот аксессуар пользовался популярностью в 90-х и 00-х годах. Сейчас также это настоящий тренд, который поможет создать образ в уличном стиле. Стоит добавить такую сумку к своим современным нарядам, чтобы придать невероятную атмосферу.

Металлическая микро-сумка

В этом году это самый настоящий модный тренд, который точно никого не оставит равнодушным.

Эти сумки созданы для того, чтобы стать ярким акцентом в создаваемом образе. Золотистая микросумка придаст дополнительное сияние.

Эффектные блестящие сумки

Это очень интересный и стильный аксессуар, который точно никого не оставит равнодушным. Такие сумки помогут добавить немного блеска в совершенно любой создаваемый образ.

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Металлические аксессуары помогут даже самый простой и непринужденный образ сделать действительно фантастическим. Позолоченный аксессуар позволит блистать в любой ситуации.

Блестящий клатч

Золотистые клатчи — классический элемент совершенно любого вечернего образа. Однако их можно легко использовать для повседневной носки.

Независимо от события или ситуации, золотистый клатч добавит элегантности и изысканности образу.

Сумки с золотистой пряжкой

Чтобы сделать образ действительно стильным и привлекательным, стоит добавить к своей сумке красивую золотистую пряжку.

Это привносит стиль гранж в гламурный образ. Если полный блеск и сияние кажется слишком ярким, добавление металла в виде пряжки может дать дополнительное преимущество. Это выглядит красиво, но не чрезмерно.

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Металлические сумки

Поскольку сумки нестандартного дизайна становятся частью нашего повседневного гардероба, то отличным решением станет блестящий аксессуар.

Это интересное и практичное изделие, которое привнесет в создаваемый образ что-то уникальное и модное.

Сумка-кошелек

Такой аксессуар пользовался огромной популярностью в 90-х и сейчас он снова возвращается в моду.

Прямоугольная сумка, выполненная в виде кошелька помогает привнести в образ нотку ретро стиля. Выглядит этот аксессуар довольно привлекательно.

Повседневная сумка

Простая повседневная сумка выглядит просто потрясающе в золотистом цвете.

Она помогает добавить создаваемому образу нотку гламура и сделать его действительно потрясающим. Такой аксессуар выглядит ярко и эффектно.