Как чистить украшения из нержавеющей стали: лайфхаки, которые помогут поддерживать красоту аксессуаров

Ваши любимые украшения из нержавеющей стали со временем потускнели и потеряли свой первоначальный блеск? Устройте им генеральную чистку! Используя домашние средства и лайфхаки, легко добиться, чтобы бижутерия выглядела, как новая.

Как часто нужно чистить украшения из нержавеющей стали

Ювелирные изделия из нержавеющей стали становятся все более популярными. Подобные украшения не вызывают аллергических реакций. В отличие от серебра и золота, этот металл намного прочнее, долговечнее и дешевле.

Как правило, нержавейка не тускнеет. Но с годами даже самый прочный металл покрывается налетом грязи, жира и тонкой оксидной пленкой. Мерцающий блеск становится матовым, невыразительным.

Нет точного графика чистки стальной бижутерии. В первую очередь это зависит от того, как часто вы носите украшение, условий хранения, микроклимата, марки металла. Ориентируйтесь на состояние конкретного изделия. Но помните, что какой бы прочной ни была нержавейка, не подвергайте ее воздействию агрессивных химикатов и высоко абразивных чистящих средств.

Мыльный раствор

Использование мыла и воды является одним из самых простых и эффективных способов очистки ювелирных изделий из нержавеющей стали.

Порядок действия следующий:

Перед чисткой подготовьте 2 миски с теплой водой. В одну емкость капните немного жидкого мыла или средства для мытья посуды. Вторую оставьте для промывания чистой. Окуните тряпочку из микрофибры или натуральной безворсовой неабразивной ткани в мыльный раствор и хорошенько потрите украшение. Движения осуществляйте вдоль изделия, а не поперек. Для удаления устойчивых пятен в качестве инструмента можно использовать зубную щетку с мягкой щетиной. Старайтесь не тереть вставки из самоцветов. Некоторые минералы достаточно мягкие на них могут появляться микроцарапины, из-за которых камни тускнеют. Если украшение сильно загрязнено, предварительно замочите его на 10-15 минут в воде с мылом. Затем погрузите украшение во вторую миску с чистой водой и хорошо промойте. Сполосните под краном, чтобы удались остатки чистящего средства. Но будьте аккуратны – не уроните мелкое изделие в раковину! Безопаснее промывать вещь в пластиковом дуршлаге. Промокните бумажным полотенцем, чтобы избавиться от остатков воды. Если бижутерия сложной формы с множеством мелких деталей, заверните в бумагу и отложите, пока влага окончательно не впитается. На завершающем этапе отполируйте изделие сухой мягкой тканью для полировки или фланелью. Допускается использовать полироль с пометкой «Безопасно для нержавеющей стали». Не используйте полироль для серебра, так как она испачкает украшения!

Ваша бижутерия будет выглядеть как новая!

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Зубная паста

С ее помощью отлично очищаются самые стойкие загрязнения на украшениях из нержавеющей стали. Чтобы избежать царапин, используйте исключительно чистую белую зубную пасту без абразивов. То есть, паста с отбеливающим эффектом не подходит!

Порядок действий:

Смочите мягкую ткань теплой водой и нанесите на нее небольшое количество зубной пасты. Аккуратно протрите украшение тканью. При необходимости воспользуйтесь зубной щеткой с мягкой щетиной. Смойте изделие теплой водой и промокните чистым полотенцем.

Содовый раствор

Пищевая сода является одним из лучших домашних средств для очистки потускневших ювелирных изделий из нержавеющей стали:

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“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой В небольшой миске смешайте 2 части пищевой соды и 1 часть воды, чтобы получилась кашица. Объем зависит от размеров украшения. Для большинства изделий достаточно 1 ст. ложки пищевой соды и ½ ст. ложки жидкости. Окуните в кашицу зубную щетку с мягкой щетиной. Старайтесь макать только кончики щетинок. Лайфхак: чтобы не поцарапать металл, воспользуйтесь детской зубной щеткой, так как в ней используются самые мягкие щетинки. Движения должны осуществляться вдоль линии изделия. Нажимайте аккуратно, не переусердствуйте. Сода – хороший абразив, который может оставлять царапины. Не трите вставки из натуральных камней и фианитов! После чистки тщательно промойте украшения. Аккуратно промокните изделие насухо мягкой бумагой или полотенцем. Отполируйте вещь, если это необходимо, с помощью полироли для ювелирных изделий или ткани для полировки.

Уксус

Яблочный или винный уксус также заставит украшения снова сиять! И не беспокойтесь о запахе – он испарится через несколько часов:

Смешайте яблочный уксус и воду в пропорции 1:1 в миске и замочите в ней украшения из нержавеющей стали примерно на 10 минут. Смочите мягкую ткань уксусной смесью и протрите ей украшения. Промойте под проточной водой и отполируйте сухой тканью. Кроме того, вы можете налить уксусную смесь в бутылку с распылителем и сбрызнуть ею украшения.

Ультразвуковая чистка

Для безопасной и эффективной чистки украшений разработаны специальные приборы, использующие ультразвук. Проще всего отдать изделие в ювелирную мастерскую. Но если у вас много подобной бижутерии, разумно прибрести компактное оборудование для домашнего использования.

Для удаления частиц грязи устройства посылают через воду ультразвуковые волны. Они проникают во все закоулки, куда трудно добраться полотенцем или зубной щеткой. Ультразвуковой очиститель хорош тем, что его можно использовать для одновременной очистки сразу нескольких украшений одним нажатием кнопки.

Советы по уходу

Чтобы любимые украшения долго сохраняли привлекательный блеск:

Не надевайте изделия из нержавеющей стали при чистке агрессивными химикатами или плавании в бассейне. Защищайте от прямого контакта с духами, лаком для волос и другими средствами, содержащими спирт. Спирты и агрессивные ингредиенты могут повредить металл и сделать его мутным. Всегда храните украшения в закрытых футлярах или мягких мешочках, чтобы защитить их от пыли и царапин.

Эти простые лайфхаки помогут продлить жизнь нержавеющим изделиям.