 

Страсти на кладбище: могилу Жанны Фриске осквернили поклонники

08.07.2023, 14:20, Новости дня
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Российская поп-звезда скончалась 15 июня 2015 года, уступив в борьбе с тяжелой болезнью. Незадолго до смерти певица узнала о раке мозга, опухоль оказалась неоперабельной. Жанна Фриске ушла совсем молодой — в 40 лет.

Семья похоронила ее в Балашихе на Николо-Архангельском кладбище, фанаты принялись навещать могилу артистки чуть ли не по графику. Она стала местом паломничества, хотя Жанна Фриске при жизни никакими сверхспособностями не обладала.

Некоторые фанаты мирно приносят букеты и молятся возле захоронения, в то время как другие решили проводить там странные ритуалы. Родители покойной звезды живут совсем рядом с погостом. Даже спустя восемь лет после трагедии, они практически дежурят на могиле Жанны Фриске

Отец усопшей звезды рассказал журналистам, что недавно вандалы снова устроили страсти на кладбище. Почему-то именно Жанна Фриске опять заинтересовала неуемный народ. “Какая-то фанатка на днях танцевала на могиле, помаду размазала на памятнике, блестками намазала”, — выразился отец певицы.

По факту могилу звезды осквернили, и мужчина считает это оскорбительным. Тем не менее он рад, что дочку по-прежнему помнят и любят. Для певицы оставляют живые цветы, игрушки, бумажки с пожеланиями и просьбами. Для фанатов Жанна Фриске остается чем-то вроде покровителя, к которому хочется возвращаться снова и снова.

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