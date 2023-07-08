 

Командировка Елены Милашиной в Чечню

08.07.2023, 14:05, Разное
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Новая серия проекта «Командировка» — о том, как корреспондент «Новой газеты» Елена Милашина и адвокат «Команды против пыток» Александр Немов поехали в Грозный на заурядное судебное заседание, а уже спустя сутки экипаж «Медицины катастроф» мчал их в аэропорт, чтобы эвакуировать в Москву.
О том, как рутинная журналистская и адвокатская работа в одном из российских регионов раз за разом превращается в поступок. О том, что такое настоящая честь, и что такое — настоящий позор.

Источник: Новая газета


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