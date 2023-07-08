Козерогам надо сбросить маски: гороскоп на неделю с 10 по 16 июля

В период с 10 и по 16 июля в жизни каждого знака зодиака произойдут определенные изменения. Это может повлиять на все аспекты жизни. Нужно быть готовым к совершенно неожиданному повороту в жизни. Вот гороскоп для каждого знака зодиака.

Овен

Для Овнов все события происходят чудесным образом. Все это происходит буквально со скоростью света. Есть возможность научиться чему-то новому, познакомиться с интересными людьми и жить так, как хотелось бы.

На этой неделе нужна смелость. Звезды достаточно благосклонны к Овнам во всех отношениях. Нужно просто немного больше верить в себя.

Телец

Тельцам нужна дополнительная эмоциональная поддержка. На этой неделе вы действительно хотите, чтобы вас окружали люди, которым вы можете доверять, рассказать о своих проблемах и которые могут помочь честным мнением и зрелым советом, чтобы преодолеть определенные жизненные сложности. Члены семьи будут с вами безоговорочно в этот период.

Близнецы

Вещи не меняются в одночасье. Они требуют времени и терпения, и вы начинаете усваивать определенные уроки в жизни.

Возможно, на этой неделе захотите внести какие-то важные изменения, но вам нужна помощь в проектах, которые вы хотите начать на профессиональном уровне.

Рак

Эта неделя кажется вам сложной во всех отношениях. Вы должны быть окружены близкими, которые смогут помочь вам пережить эти трудные времена. Доверяте себе и находите в душе силы двигаться дальше.

Лев

Вы нужны только себе. Пришло время заглянуть в свою душу и прислушаться к своему внутреннему чутью.

Пришло время быть честным и понять, хотите ли вы идти по этому пути. Пришло время принимать правильные решения.

Дева

Нужно дать себе определенное время, чтобы достичь желаемого результата. Стоит просто сделать шаг назад и набраться терпения.

Постарайтесь перестать контролировать абсолютно все и наслаждайтесь тем, что дает вам Вселенная. Живите сейчас, не думая о будущем.

Весы

Вам нужна тишина. Вы переживаете достаточно напряженный и сложный период, нагруженный сильными эмоциями, на личностном уровне.

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Вам нужно немного времени, чтобы побыть наедине с собой, проанализировать ситуацию, в которой вы находитесь, прислушаться к своему сердцу и принять решения, которые так или иначе отразятся на ближайшем будущем.

Скорпион

Вам нужно научиться проводить время наедине с собой. Не забывайте, что уединение полезно для вас.

Оно помогает вам привести в порядок свои мысли и чувства, узнать, что ваше счастье ни от кого не зависит, и создать особую связь со своей душой.

Стрелец

Вам нужно сосредоточиться на настоящем моменте. Хватит цепляться за прошлое, оно было, и ничего не изменить. О будущем также не стоит слишком беспокоиться.

Единственный момент, который имеет значение, прямо сейчас. Настоящее происходит у вас на глазах, поэтому нужно решить, как его прожить.

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Козерог

Вам нужно сбросить маски. На этой неделе вы действительно должны сосредоточиться на своей личной жизни и решить некоторые проблемы в ваших отношениях.

Звезды советуют быть собой и говорить то, что у вас на уме. Если вы одиноки, то ближе к концу недели можете встретить человека, в которого сразу же влюбитесь.

Водолей

Вам нужна помощь. Вы находитесь в довольно сложной ситуации. Вы чувствуете, что находитесь на распутье, и как бы ни старались проанализировать ситуацию и внести нужные изменения, не можете понять, куда идти дальше. Поговорите с близким человеком. Это вам очень поможет.

Рыбы

Вам нужно обратить внимание на отношения с близкими людьми.

В последнее время все внимание было направлено на вашу профессиональную жизнь, где вам приходилось заниматься важными задачами и проектами. Сейчас нужно постараться как можно больше времени проводить с близкими.