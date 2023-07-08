В Приморье впервые приготовили шаурму не из собачьего мяса

В Советском районе Владивостока произошло уникальное событие в истории Приморского края – повар Алексей Янциньев приготовил первую шаурму со свиной начинкой. Ранее для этих целей в регионе использовалось исключительно собачье мясо.

По словам кулинара, уникальный рецепт он подсмотрел у китайского коллеги из Чунциня.

«Вы знаете, получилось очень вкусно, хотя я удивлён, что кто-то добавляет в шаурму свинину. Я несколько лет назад интересовался составом ингредиентов у коллеги, работающем возле Казанского вокзала в Москве. Он ответил обтекаемо – Шарик сдох и Бобик сдох, – но вполне недвусмысленно», – заметил Янциньев.

Приморцы пока с опаской смотрят на новое блюдо, предпочитая уже проверенные рецепты. Ещё одним минусом такой шаурмы является высокая стоимость – 300 рублей. Исходя из реалий рынка, повар продолжит готовить блюдо как в классическом варианте, так и со свининой.

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