 

Стыдоба! Милохин показал свои яйца на камеру

08.07.2023, 13:00, Новости дня
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В 2022 году известный блогер покинул Россию и начал вить свое гнездышко за рубежом. Правда, обосноваться он решил за чужой счет, попросившись к друзьям пожить. Товарищи не бросили бедолагу на чужбине, поэтому Даня Милохин периодически шлет вести из Дубая.

А ведь еще в 2021-м его считали едва ли не гордостью России. Юношу сделали изюминкой шоу “Ледниковый период” на Первом канале, грамотно пропиарили. Сорвав контракт и рванув за рубеж, Даня Милохин потерял лицо. Сначала тренер Татьяна Тарасова называла его своим любимчиком, а в итоге признала “дурным человеком”.

В соцсетях блогер сейчас размещает специфический контент, который явно не требует интеллектуального развития. Парень кривляется на видеороликах и демонстрирует женоподобный маникюр. Даня Милохин красуется ногтями нежно-розового цвета, подавая представителям мужского пола худой пример.

Порой на страничке юноши появляется откровенная стыдоба! Раньше кумир хоть в какой-то степени мотивировал подростков к личностному росту, стремление к лучшей жизни. Теперь же Даня Милохин вместо полезной информации показал свои яйца на камеру. Он предложил подписаться на него тем, кто тоже любит такой завтрак.


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