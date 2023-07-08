iPhone 15 Pro: новая расцветка и материалы корпуса

Компания Apple планирует представить новую модель смартфона iPhone 15 Pro в сентябре текущего года, пишет портал MacRumors, ссылаясь на информацию известного инсайдера Unknownz21. Ожидается, что устройство получит уникальную расцветку в темно-синем цвете с оттенками серого, отличающуюся от предыдущих версий.

Согласно утечкам, iPhone 15 Pro будет изготовлен из титана, что придаст ему прочность и привлекательный внешний вид. Темно-синяя расцветка смартфона будет выполнена в матовой отделке, отличающейся от глянцевой нержавеющей стали, используемой в предыдущих моделях iPhone. Новый цвет будет напоминать тот, что применялся в iPhone 12 Pro, но в более темных оттенках, что добавит устройству элегантности.

Помимо темно-синего варианта, iPhone 15 Pro будет доступен в серебристом, черном и сером цветах, предоставляя пользователям больше выбора. Однако инсайдер не располагает информацией о возможном выпуске темно-красной версии iPhone 15 Pro, о которой ранее ходили слухи. Что касается базовых моделей iPhone 15, известно, что они будут доступны в ярко-розовом и зеленом цветах, чтобы удовлетворить вкусы разных пользователей.

Внешне iPhone 15 Pro будет во многом напоминать своего предшественника, но с некоторыми незначительными изменениями. Ожидается уменьшение рамок вокруг дисплея, что позволит устройству обладать более привлекательным внешним видом и увеличит площадь экрана. Также будет произведена замена переключателя беззвучного режима на многофункциональную кнопку, что сделает управление устройством более удобным.

В iPhone 15 Pro впервые будет применен порт USB-C вместо привычного порта Lightning, что позволит пользователям осуществлять быструю зарядку и более удобную передачу данных. Кроме того, расположение кнопок громкости и питания может быть немного изменено, чтобы обеспечить более эргономичное использование смартфона.

Одним из важных изменений будет также новое расположение камер в iPhone 15 Pro Max, которое будет необходимо для установки перископического объектива. Такое решение позволит улучшить оптический зум и качество фотографий, сделанных на большие расстояния.

Ожидается, что предстоящая модель iPhone 15 Pro вызовет большой интерес у покупателей, благодаря своей новой расцветке и использованию прочного титанового корпуса. В сентябре текущего года мы сможем узнать все подробности о новинке от Apple и ее возможностях.