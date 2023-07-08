BMW представляет умные очки ConnectedRide с проекционным дисплеем

Немецкий автоконцерн BMW выпустил инновационное устройство для мотоциклистов — умные очки ConnectedRide, которые обеспечивают максимальный комфорт и удобство во время поездок. Очки, способные проецировать важную информацию прямо на правую линзу, создавая эффект проекционного дисплея, были представлены сегодня, как пишет автомобильный портал CarScoops.

ConnectedRide позволяет пользователям получать данные о скорости, передаче, навигации и других параметрах без отрыва от дороги. Благодаря настраиваемому положению и яркости проекции, водители могут настроить очки согласно своим предпочтениям и условиям освещения. Кроме того, умные очки поддерживают беспроводное подключение к смартфону через Bluetooth и синхронизируются с приложением BMW Motorrad Connected. Это открывает доступ к дополнительным функциям, таким как GPS, музыка, звонки и сообщения.

Очки ConnectedRide были разработаны с учетом различных типов мотошлемов. У них есть два размера корпуса и два комплекта линз с разной степенью прозрачности. Кроме того, линзы обеспечивают защиту глаз от ультрафиолетового излучения и могут быть индивидуально подобраны по диоптриям.

Встроенный аккумулятор в очках обеспечивает до 10 часов работы, а их зарядка осуществляется через USB. Согласно заявлению производителя, умные очки способны работать при температуре от -10 до +50 градусов по Цельсию, что позволяет использовать их в широком диапазоне погодных условий.

BMW ConnectedRide уже доступны на рынке по цене €690 (примерно 68,8 тыс. рублей). Это инновационное устройство обещает улучшить опыт вождения мотоцикла и обеспечить дополнительные возможности для мотолюбителей.