 

Юбка из фатина – модный тренд: стилизуем ее в актуальных образах

08.07.2023, 12:20, Разное
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Снова в тренде юбка из фатина, и наверняка многие из вас этому невероятно рады. О том, как стилизовать трендовую вещь для того, чтобы создать привлекательный и эффектный образ, пойдет речь в данной статье.

Юбка в пол

Если вы хотите создать нарядный образ в стиле балет-кор, используйте пышную юбку из тюля, которая выгляди просто потрясающе. Вы станете настоящей принцессой, если предпочтете длину в пол и фасон с оборками (можно отдать предпочтение одной или нескольким оборкам).

Простой крой

Юбка из фатина простого кроя выглядит просто потрясающе. Вы можете использовать ее для создания повседневного образа. Сочетайте в полосатым ярким верхом, наденьте туфли или босоножки на шпильке (каблуке), лук будет нежным и женственным.

Мини-юбка с маленькими рюшами

Кокетливая мини-юбка из тюля добавляет в черный наряд нотку веселья. Надетая поверх леггинсов из лакированной кожи и дополненная водолазкой, она выглядит на удивление игривой.

С укороченным топом

Вы можете на один день почувствовать себя принцессой. Усовершенствуйте лук в соответствием с требованиями 21-го века. С укороченным топом и стильными аксессуарами она будет смотреться просто восхитительно. Главное заключается в том, чтобы подобрать укороченный топ, который сочетается с юбкой максимально гармонично (по цвету, текстуре ткани и пр.).

Голубая с толстовкой и блейзером

Голубой цвет сегодня в тренде, и небесная юбка из фатина, будет смотреться очень эффектно, особенно в сочетании с толстовкой оверсайз, блейзером и кроссовками. Характеристикой лука является красота, стиль, практичность и экстравагантность, поэтому есть смыл остановить на нем свой выбор.

Монохромность

Юбки из фатина отлично сочетаются с базовыми вещами, такими как толстовки и футболки, они также достаточно хороши для официальных мероприятий. Если вы ищете простую идею, которая работает для всех дресс-кодов, попробуйте монохромность. Образ получается очень стильным, эффектным, ярким и экстравагантным.

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В сочетании с балетками

Если вам нравится эта восходящая эстетика, вдохновленная танцем, позвольте своей «пачке» привлечь к себе всеобщее внимание. Сочетайте его с повседневной майкой или элегантным боди, а затем дополните образ сдержанными сандалиями или балетками.

С каблуками

При использовании юбки из тюля в качестве обуви обычно выбирают изящные туфли на шпильке. Однако, если вам наскучила классика, поменяйте ее на более современную альтернативу, такую ​​как каблук на платформе или супер-дизайн с ремешками.

Оригинального кроя с кожаной курткой

Юбки из тюля имеют репутацию милых, созданным для стиля принцессы, но пара массивных сапог и кожаная куртка помогут сделать образ более жестким. И Придайте всему своему луку дозу экстравагантного и в то же время ностальгического воодушевления. Очень эффектный образ, который наверняка поможет вам привлечь к себе восхищенные взгляды окружающих.

С украшениями

Сочетайте две концепции моды с блестящей юбкой из тюля, простой майкой и шикарными аксессуарами. Например, отличным сочетанием станет лакированный кожаный ремень с остроконечными туфлями без задника, солнцезащитными очками «кошачий глаз» и оригинальной овальной сумочкой. Сама юбка, расшитая бисером или другими декоративными элементами, в черном цвете будет смотреться просто восхитительно.

Школьный лук

Опрятный вид снова в моде в этом году, поэтому вы наверняка по достоинству оцените наряд с блейзером в школьном стиле и юбкой из тюля в пол. Придерживайтесь простой цветовой палитры, такой как белый и синий, тогда наряд покажется целостным и завершенным. Вы наверняка получите бонусные баллы за сочетание простой платформы со структурированным верхом и струящейся юбкой.


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