Вместо слащавого барбикора: особенности пастельных теней для век – яркой новинки летнего мейкапа

Благодаря ожидаемой премьере фильма о Барби произошло возрождение стиля барбикор — тренда, который был актуален в мире красоты и моды на стыке двадцатого и двадцать первого столетий. Однако давайте будем откровенны: многие уже порядком устали от слащавого розового в одежде, маникюре и мейкапе. Если вы принадлежите к числу таких модниц, тогда возьмите на вооружение новый тренд текущего лета.

Пастельные тени для век — это более мягкие, приглушенные версии ярких теней и пигментов. Например, такие как пудрово-голубой, бледно-розовый, лавандовый, мятный и бледно-желтый. Пастельные тени для век — отличный способ смешать несколько эстетик: девчачью, игривую и летнюю непринужденную. Итак, когда вам нужно отдохнуть от всех розовых или нейтральных образов, которые вы презентуете, пришло время взять немного мятно-зеленых и нежно-розовых цветов и интегрировать их в свои луки. Примите к сведению советы по созданию трендового макияжа.

Сочетайте с румянами и хайлайтером

Может быть сложно сочетать пастельные тени для век с другой косметикой для создания гармоничного красивого мейкапа. Воспользуйтесь универсальным советом: сочетайте их с хайлайтером или румянами. Используете сиреневые тени для век? Тогда подойдет для сочетания мерцающий сиреневый хайлайтер. Если у вас розовые пастельные тени для век, тогда берите розовые румяна.

Используйте подводку

Попробуйте сочетать пастельные тени для век с графической подводкой похожего или контрастного оттенка вокруг линии роста ресниц или на границе внешнего уголка. Белая графическая подводка для глаз добавит эффектности пастельным радужным теням.

Сочетайте разные оттенки

Нанесение теней одного цвета на веко может выглядеть так же хорошо, как и сочетание разных оттенков, и это особенно актуально для радужных теней для век. Например, изысканно смотрится макияж, где присутствует лавандовый цвет во внешнем уголке одного глаза, синий – в центре и ярко-желтый – во внутреннем уголке. Просто не забудьте растушевать тени для плавного перехода от одного оттенка к другому.

«Раскройте» нижнюю линию роста ресниц

Используйте пастельные тени для век в сочетании с карандашом для глаз аналогичного цвета, что и тени. Нанесите карандаш на нижнюю линию роста ресниц, чтобы визуально раскрыть глаза, сделав их еще больше и выразительнее. Например, хорошо смотрятся мятно-зеленые тени на веках и бледно-желтые тени на нижней линии роста ресниц.

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Не избегайте монохромного макияжа

Монохромный макияж в пастельных оттенках выглядит ничуть не менее эффектно, нежели использование нескольких оттенков теней. Вы можете создать изысканный стильный мейкап с помощью пастели любого цвета. Нанесите тени и на верхнее, и на нижнее веко, а также по линии роста ресниц снизу.

Чтобы избежать эффекта сонных глаз, можете использовать белоснежную подводку или карандаш. Нанесите немного белого у внутреннего уголка глаза. Также можете провести внутренние белые стрелки, чтобы раскрыть глаза. Для более драматичного лука используйте накладные ресницы. Не забудьте использовать румяна, хайлайтер, если хотите презентовать трендовый образ русалки (еще один хит текущего лета).

Нарисуйте нижние стрелки

Подводка для глаз остается одним из лучших инструментов для того, чтобы подчеркнуть глаза и сделать их более выразительными. Используйте технику макияжа «обратный кошачий глаз», проведя длинную стрелку не на верхнем, а на нижнем веке.

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Сильно обведите нижнюю линию ресниц пастелью, отличной от той, что на веках, и продлите стрелку к внешнему уголку. Вы можете сочетать сиреневый и красный цвета или голубой с синим, например.

Сделайте градиент

Точно так же, как вы можете смешивать различные пастельные тона для создания радужного макияжа, вы также можете смешивать их для техники градиента. Все, что вам нужно, – это два цвета, которые отлично сочетаются друг с другом, и небольшая скошенная кисть. Попробуйте для начала смиксовать синий и зеленый для практики: это сочетание не перестает удивлять. Еще одна отличная комбинация — фиолетовый и розовый.

Добавьте перламутра

Соедините свои пастельные тени для век в таких цветах, как бледно-голубой и кремовый, с шиммером или блеском. Такой перламутровый макияж идеально подойдет для посещения вечеринки или торжественного мероприятия, например свадьбы или юбилея.