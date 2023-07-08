Туристов, не оплативших купание в Чёрном море, не выпустят из Крыма и Краснодарского края

Власти Крыма и Краснодарского края сообщили, что не позволят покинуть свои регионы отдыхающим, которые не предъявят чеки об оплате за использование Чёрного и Азовского морей.

«Эти люди должны понимать, что мы немало вкладываемся – обеспечиваем их качественной галькой и песком, красивыми видами, удобными платными парковками, проводим работы на дне», – подчеркнул губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Чеки можно получить у администраторов на пляже либо у казаков, патрулирующих зоны отдыха. Добровольные казачьи дружины будут работать и на блок-постах при выезде из Краснодарского края. В случае отсутствия чека желающие покинуть южные регионы смогут оплатить штраф в размере 1000 рублей. Лица, отдыхавшие на территории Крыма, в случае проезда по Краснодарскому краю заплатят 500 рублей за амортизацию дорожного покрытия. Они могут покинуть территорию полуострова бесплатно, если проложат маршрут через новые территории России.

Норма об оплате посещения Чёрного и Азовского морей для туристов действует до 1 октября.

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