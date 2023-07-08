 

Daily Express – серьёзное препятствие — украинские военные начали открыто сомневаться в возможности прорвать российскую оборону

08.07.2023, 11:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Украинские военные начали сомневаться в вероятности военного прорыва российских линий обороны в ходе контрнаступления, пишет Daily Express. Как передаёт издание, тяжёлые потери на поле боя заставили некоторых украинцев задуматься о том, что хорошо укреплённые линии обороны российских войск могут стать непреодолимым препятствием.


AP

Украинские солдаты и наблюдатели начали открыто сомневаться в вероятности военного прорыва, учитывая растущие потери, связанные с украинским контрнаступлением, пишет Daily Express. Как отмечает издание, тяжёлые потери на поле боя заставили некоторых украинцев задуматься о том, что хорошо укреплённые линии обороны российских войск могут стать непреодолимым препятствием.

По мнению украинского морпеха Кирилла Потраса, без дополнительной помощи со стороны западных союзников Киев рискует потерпеть поражение в конфликте . В частности, серьёзное препятствие представляют собой российские минные поля. По его словам, российские силы многочисленны и оснащены значительным количеством противотанковых ружей и ракетных комплексов.

На другом участке фронта полевой медик пожаловался британским журналистам, что у РФ было достаточно времени для укрепления своей обороны и она располагает существенным числом солдат на фоне растущего числа потерь на Украине.

Украинские военные приходят к выводу, что, хотя Украина могла бы отодвинуть линию фронта на несколько десятков километров, ослабить общий стратегический контроль РФ над восточной и юго-восточной Украиной будет трудно. «Я думаю, что этот конфликт не разрешится на поле боя. Это закончится политической сделкой», — признался полевой медик.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Сбой в интеграции и образовании — Spectator связывает протесты и рост преступности с неспособностью Европы совладать с проблемой миграции

08.07 / «Тревожная кнопка», камеры, психолог — во Франции приняли меры для защиты мэров от нападений

08.07 / Солнечный удар: первая помощь в три шага

08.07 / Певица Люся Чеботина откровенно рассказала о школьных проблемах: Учителя пытались уколоть

08.07 / Bloomberg – китайский автопром захватывает российский рынок после ухода западных компаний

08.07 / Newsweek – наравне с самолётами — техперсонал по обслуживанию F-16 станет законной целью для ВС России

08.07 / Стилист раскритиковал прическу Кати Лель: Серо, грязно, некрасиво

08.07 / HDN – «не можем поддерживать тех, кто принимает террористов» — Эрдоган снова отказался одобрить заявку Швеции на членство в НАТО

08.07 / Futuramen: в московском гастробистро нейросеть запустили на кухню

08.07 / Бритни Спирс получила удар от охранника известного спортсмена и обратилась в полицию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика