 

Apple ведет переговоры с поставщиками гибких дисплеев для создания складного MacBook.

08.07.2023, 11:15, Разное
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Как пишет издание Business Korea, компания Apple намерена завершить производство первого MacBook с гибким дисплеем уже в 2025 году и выпустить его на рынок в 2026 году.

По информации источника, Samsung Display вложила $3,1 млрд для производства OLED-панелей 8,6 поколения в период с 2025 по 2026 год. LG Display также вложила средства в производство OLED-матриц средних размеров.

Производство больших складных дисплеев оказывается дешевле, чем создание гибких экранов для смартфонов, что способствует развитию этого направления и позволяет производителям получить больше прибыли.

На данный момент компании LG и Samsung еще не имеют ноутбуков со складными экранами в своем ассортименте. Однако Samsung Electronics зарегистрировала товарный знак на подобное устройство.

Стоит отметить, что в настоящее время лидером на рынке складных ноутбуков является компания Asus. В сентябре 2022 года тайваньский производитель выпустил первый в мире 17-дюймовый ноутбук с гибким экраном под названием ZenBook 17 Fold OLED. Дисплеи для этого устройства поставляла китайская компания BOE.


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