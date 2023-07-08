В какой последовательности наносить уходовую косметику и почему так важно соблюдать очередность

Вы разочарованы тем, что ваши продукты по уходу за кожей не приносят желаемых результатов? Возможно, вы используете их не в том порядке. Итак, как правильно наносить средства по уходу за кожей? Об этом более подробно поговорим в сегодняшней статье.

Почему так важен порядок

Все дело в том, что каждый продукт по уходу за кожей имеет разную консистенцию и концентрацию активных ингредиентов. Применение в правильном порядке обеспечивает проникновение ингредиентов в слои кожи, как следствие, лучший результат ухода.

Общее правило ухода за кожей для начинающих: начинайте с самой жидкой консистенции и заканчивайте самым густым кремом или увлажняющим средством. Тоники имеют самую жидкую консистенцию и должны наноситься в первую очередь, а ночные маски и дневные крема, а также увлажняющие средства наносятся в конце. Далее мы представим более подробное пошаговое руководство.

Начинаем с очищения кожи

Начните свой обычный уход за кожей с двойного очищения лица. Во-первых, используйте масло (например, гидрофильное), чтобы растворить все загрязнения на коже. Затем используйте мягкое очищающее средство на водной основе. Помассируйте лицо круговыми движениями в течение нескольких минут, чтобы обеспечить тщательное очищение, а затем смойте теплой водой.

Наносим тоник

Первый этап открывает поры кожи, поэтому вам нужно нанести тоник. Тонизирование сужает поры, мягко удаляет ороговевшие клетки, помогает сбалансировать pH кожи и подготавливает ее к нанесению следующих продуктов. Тоники имеют водянистую консистенцию и быстро впитываются. Убедитесь, что вы выбираете тоники в соответствии с проблемами вашей кожи.

Если у вас жирная кожа и расширенные поры, выбирайте тоник с бета-гидроксикислотами (BHA) или альфа-гидроксикислотами (AHA). Если у вас сухая кожа, ищите продукты, содержащие увлажняющие ингредиенты, такие как гиалуроновая кислота и розовая вода. Для чувствительной кожи используйте средства с гиалуроновой кислотой и глицерином.

Сыворотка

Сыворотки содержат сильнодействующие и концентрированные активные ингредиенты и антиоксиданты. Ищите ингредиенты, такие как витамины Е, С, ресвератрол, гиалуроновая кислота и керамиды. Эти вещества защищают кожу от воздействия окружающей среды и УФ-излучения, сохраняют ее увлажненной и защищенной. Сыворотки легкие и впитываются почти мгновенно.

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Крем для глаз

Кремы для глаз достаточно легкие и разработаны для уменьшения отечности, выраженности первых морщин и пигментации. Кожа вокруг глаз нежная и чувствительная и нуждается в специальной формуле для увлажнения. Выберите крем для глаз, содержащий кофеин, чтобы подтянуть кожу и уменьшить отечность. Всегда отдавайте предпочтение формуле без отдушек.

Точечная забота

Если у вас склонная к акне кожа и вы используете точечные кремы для ухода за кожей от прыщей, теперь пришло их время. Кремы для точечного лечения содержат сильнодействующие ингредиенты, такие как ниацинамид, бензоилпероксид и салициловая кислота. Нанесите их на пораженный участок (например, на место угревой сыпи) и не распределяйте по всему лицу, так как это может высушить кожу.

Подождите несколько минут после нанесения и перед использованием увлажняющего крема. Вместо универсального увлажняющего средства используйте то, что специально разработано для вашего типа кожи. Выберите увлажняющий крем с одним мощным ингредиентом или антиоксидантами, которые могут восстанавливать, увлажнять и улучшать текстуру вашей кожи. Если у вас жирная кожа, выберите легкое увлажняющее средство на водной основе, содержащее гиалуроновую кислоту для увлажнения без жира. Для сухой и чувствительной кожи выбирайте увлажняющие средства с антиоксидантами, керамидами и пептидами, которые успокаивают и смягчают кожу.

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Масла для лица

Используйте масла для лица, только если у вас сухая кожа. Они, как правило, быстро впитываются и сохраняют кожу увлажненной, мягкой и гладкой. Избегайте этого шага, если у вас жирная кожа или плохо реагирует на масла для лица.

Увлажняющий крем

Увлажняющие средства увлажняют кожу и делают ее гладкой и мягкой. Они выпускаются в виде лосьона, крема и геля. Если у вас сухая, комбинированная и нормальная кожа, выбирайте кремовую формулу. Однако, если у вас жирная кожа, выбирайте легкие увлажняющие средства на водной или гелевой основе.

Солнцезащитный крем

Выйти на улицу без солнцезащитного крема — настоящая ошибка, независимо от времени года. Это должен быть последний шаг в вашем дневном уходе за кожей. Выбирайте минеральный солнцезащитный крем с SPF не менее 30. Отдавайте предпочтение прозрачной и легкой формуле, которая не вызывает высыпаний и легко растушевывается под макияжем.

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Макияж

На финальном этапе нанесите макияж, если чувствуете необходимость скрыть покраснения или неровности. Выбирайте тональный или ВВ-крем, подходящий для вашего тона кожи.

Особенности ночного ухода

Как и ваша дневная рутина, ночной уход должен начинаться с двойного очищения, и это не подлежит обсуждению. Удалите макияж очищающим бальзамом или маслом. После этого нанесите мягкое очищающее средство на водной основе, чтобы избавиться от остатков макияжа.

Вам нужно тонизировать кожу на ночь, чтобы сузить поры, отшелушить ее и избавиться от мертвых клеток. Дайте средству несколько секунд, чтобы он полностью впитался, прежде чем переходить к следующему шагу.

Наша кожа восстанавливается, пока мы спим. Следовательно, лучше применять антивозрастные сыворотки (например, с ретинолом), отшелушивающие продукты (AHA и BHA) в ночное время. Они подтягивают кожу и способствуют обновлению клеток, чтобы свести к минимуму признаки старения. Вы также можете выбрать увлажняющую сыворотку с гиалуроновой кислотой.

Пришло время крема для глаз. Кончиками безымянных пальцев массирующими движениями нанесите крем вокруг глаз. Подождите несколько секунд, пока он впитается. Используйте крем для глаз с высокой концентрацией антиоксидантов и пептидов в своем уходе за стареющей кожей, чтобы уменьшить морщины, темные круги и отечность.

Завершите рутину ночным кремом. Если у вас жирная кожа, добавьте легкий увлажняющий крем на основе геля в свой уход, чтобы он быстро впитывался и поддерживал баланс влаги в коже в течение ночи. Добавьте кремовые и более тяжелые формулы в свой уход за комбинированной кожей. Увлажняющие средства сохраняют кожу упругой и молодой.

Вместо заключения

Нанесение уходовой косметики в определенной последовательности является важной частью любого ухода за кожей, так как это помогает вам извлечь максимальную выгоду из каждого продукта, который вы используете. Даже если вы используете меньше продуктов и придерживаетесь минималистического режима ухода за кожей, использование продуктов в неправильном порядке не даст вам никаких результатов.