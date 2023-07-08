“Наши ставки повышались всю совместную жизнь”: Курбан Омаров о разводе с Бородиной, встречах с дочерью, новых отношениях и бизнесе в Дубае

Курбан Омаров — экс-супруг известной телеведущей Ксении Бородиной. Их брак продлился шесть лет, но потерпел крах в позапрошлом году. После развода со знаменитостью Омаров сам стал медийной персоной. Теперь он не только блогер, но также и предприниматель.

О разводе с Бородиной

В интервью Алене Жигаловой Омаров признался, что в разводе виноваты и он, и Бородина. Никто из них не был инициатором разрыва. Просто произошло осознание того, что дальше им не по пути.

По словам Омарова, их семейная жизнь не отличалась стабильностью. Однажды он ушел из семьи, но потом вернулся и понял, что больше не будет совершать таких опрометчивых поступков. Ведь косвенно уход из семьи означал, что Омаров бросил детей.

Отношения с женой заметно ухудшились. Год до развода они жили как квартиранты: Омаров занимал третий этаж. Бизнесмен признается, что у него появились другие интересы, поэтому он еще больше отдалился от супруги.

О причинах разрыва

Омаров считает, что брак с Бородиной невозможно было спасти, даже с помощью психотерапевта. Блогер пояснил, почему. Когда один супруг повышает голос, он как бы увеличивает ставку. Когда другой в ответ начинает сыпать оскорблениями — то еще больше повышает ставку. По словам Омарова, такие «ставки» в их с Бородиной отношениях повышались всю совместную жизнь и достигли предела. Стало очевидно, что назад дороги нет и что реанимировать союз невозможно.

Омарову стыдно за то, как он себя вел во время ссор. Ему особенно неприятно, что дети становились свидетелями этих конфликтов. С другой стороны, Омаров оправдывает себя тем, что становился жертвой провокаций со стороны супруги, и потому терял контроль над своими эмоциями.

О предательстве друга

Бородина рассказывала в интервью о том, что наняла частного детектива, чтобы найти доказательства измен Омарова. Омаров признается, что этим частным детективом оказался его лучший друг Трофим, с которым они дружили 15 лет. Мало того, что приятель устроил за ним слежку, так он еще и закрутил роман с Бородиной и переехал к ней жить. Это стало для Омарова большим ударом. С другом он разобрался по-мужски (без драки не обошлось) и разорвал с ним общение.

У Омарова в голове не укладывается, как такой близкий человек, который был вхож в дом, мог поступить настолько подло. Бизнесмена также зацепил тот факт, что Трофим и Ксения закрутили роман еще за год до их с Бородиной развода.

О встречах с дочерью

У блогера есть старший сын от первых отношений. С ним он видится практически каждый день. Когда Омаров состоял в браке с Бородиной, то воспитывал ее дочь Марусю от предыдущих отношений, а также общую дочь Теону. После развода Ксения предупредила: мол, если Курбан будет давать интервью, то ему не дадут общаться с дочкой.

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Омаров признается, что сейчас бывшая препятствует его контакту с Теоной. Блогер благодарен няне дочери. Когда няня дома, то Омаров звонит ей на телефон и может поговорить с Теоной. Напрямую дочери бизнесмен позвонить не может.

Омарова угнетает эта ситуация. По словам блогера, он готов посвящать ребенку все свободное время, когда появится такая возможность.

О семейном бизнесе

В прессе писали о том, что Омаров — альфонс, живущий за счет Бородиной. И якобы благодаря браку с ней ему удалось стать популярным блогером и начать зарабатывать деньги самостоятельно. Омаров опровергает эти слухи. Он поясняет, что у него с отцом и братьями есть семейный бизнес: они занимаются строительством домов по всей России, причем давно. В этом бизнесе у Омарова есть своя доля.

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Что касается блогерства, то это для души, это не монетизированное хобби. Омаров подчеркивает, что в его соцсетях нет ни единого рекламного поста, в чем может убедиться каждый, зайдя к нему на страничку.

О жизни и бизнесе в Дубае

С недавних пор Омаров запустил новый стартап. Он открыл агентство недвижимости в Дубае. Там он уже успел приобрести себе дом за 50 миллионов рублей: правда, переписал его на новую избранницу Валерию. По словам блогера, пока идет ремонт, он снимает жилье. В дом он переедет ориентировочно в 2026 году.

Омаров жалуется на дороговизну в Дубае. Например, мандарины стоят 520 рублей за килограмм в перерасчете на наши деньги. Чтобы купить базовый набор продуктов, придется отдать 17 тысяч рублей.

О новых отношениях

Новая пассия Омарова — модель и актриса Валерия, младше его на 20 лет. Бизнесмен признается, что счастлив в этих отношениях, что чувствует себя мужчиной. Он любит и любим. С Валерией они не обсуждают развод с Бородиной.

Омаров восхищается кулинарным талантом избранницы. Валерия очень вкусно готовит и делает эффектные презентации блюд. Нередко снимки ее кулинарных шедевров бизнесмен и блогер выкладывает на своей странице в соцсети.

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«Валерия – тот 22-летний человек, который умнее многих моих ровесников. Она тот человек, с кем я могу сесть и три часа проговорить. А я достаточно образованный человек я не буду говорить с глупым человеком, с тем, у кого нет чувства юмора или кто не сможет поддержать темы, на которые я говорю. С ней я могу говорить долго, и мне интересно. Я наблюдаю, как она растет, и кайфую от того, как этот человек идет по жизни. Мне хочется идти вместе с ней», – отзывается о новой избраннице Омаров.

Сейчас Валерия оканчивает университет и осваивает для себя новую профессию косметолога. Она развивает карьеру в Дубае. По словам Омарова, Валерия нашла себя в косметологии. У избранницы Омарова нет желания заниматься блогерством. По словам бизнесмена, Валерия не из тех людей, кто буде днями и ночами постить публикации, читать комментарии, кого-то блокировать и т. д. Ее привлекает реальная человеческая жизнь.