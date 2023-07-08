Мнение: О ставке на лузера… Зачем Байден спасает Зеленского?

Только совсем упоротый не в состоянии признать, что сейчас давно анонсированный и широко распиаренный украинский «контрнаступ» находится на грани провала. Нет, он ещё не загублен окончательно, и резервы у ВСУ есть. Но результатов — запланированных и ожидаемых, нет. Вместо резких прорывов к Бердянску — невнятные бои за пятихатки. Вместо фоток украинских флагов над Мариуполем и Мелитополем — новые прапоры над свежими могилами по всей стране. Вместо победных видео с колоннами «российских пленных» — обескураживающие кадры с разбитой в хлам натовской техникой.

И Вашингтон теперь вынужден спасать своего протеже.

#США приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга. По его словам, Вашингтон признаёт, что применение кассетных снарядов на Украине «несёт риски для мирного населения». Но иного выхода у сверхдержавы нет.

Потому что у неё в настоящее время уже нет мощностей для производства конвенционального оружия. Это откровенно признал президент США Джо #Байден. «У них [ВСУ] заканчиваются боеприпасы, а у нас их мало. И вот что я в конце концов сделал: я принял рекомендацию Министерства обороны — не насовсем, но разрешить этот переходный период, пока мы не получим больше 155-мм снарядов для украинцев», — сказал он. И добавил, что Вашингтон не может позволить российским силам остановить украинское наступление.

Это решение и его обоснование скверно в первую очередь для Америки. Если раньше у кого-то оставались иллюзии, что США якобы «не являются стороной конфликта», проходящего за тысячи миль от американских границ, теперь их полностью не осталось. Более того, слова «мы не можем позволить» чётко показывают, кто является истинным режиссёром трагедии, которая каждый день уносит сотни и тысячи жизней в первую очередь украинцев, как военных, так и гражданских.

Но это решение также плохо и для всего мира. Против применения кассетных боеприпасов в ходе боевых действий на Украине выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. А в самой организации заявили о поддержке положений Конвенции о запрещении кассетных боеприпасов, которая вступила в силу в 2011 году. Да, США её не подписали — но тем хуже это всё выглядит для Америки в глазах остального мира. И уж точно добивает остатки её заявлений, что самопровозглашённый мировой лидер выступает якобы в защиту международного права. Угу, публично попирая его. Хуже того, теперь открывается простор для применения таких снарядов в любых других конфликтах — «прецедент создан».

И опять же, это бьёт наотмашь по репутации байденовской Америки. В прошлом году тогдашняя пресс-секретарь Белого дома

Джен Псаки решительно заявила, что «применение кассетных боеприпасов — это военное преступление». Теперь, выходит, что Штаты становятся соучастниками, пособниками и подстрекателями военного преступления. Не то, чтобы нечто подобное было в первый раз, просто сейчас это проявилось особенно выпукло. Даже дураку понятно. А кроме того, этот шаг внёс небольшую сумятицу в хор американских союзников. Германия, например, выступила резко против передачи кассетных боеприпасов Украине, о чём недвусмысленно заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Да, «милые бранятся — только тешатся», и скандала не будет. Но лёгкий осадок останется в головах немецких обывателей. А также у жителей 110 стран мира, присоединившихся к Конвенции ООН о запрещении кассетных боеприпасов. Они тоже увидят, что США — это не про защиту международного права для всех, а про эгоистические интересы коллективного Запада. Тоже минус «в карму» Америке. Так, буквально капля за каплей и размывается могущество сверхдержавы.

Возникает вопрос: зачем это ей всё? Ради спасения реноме украинского президента Владимира Зеленского?

Рационального ответа этот вопрос не имеет. По уму, Штаты намного больше выиграли бы в роли «третьей силы» в ещё только назревающем конфликте двух бывших республик #СССР, выступив не спонсором одной стороны, а медиатором и миротворцем. Тем более, что в Москве рассчитывали на некий компромиссный подход. Но именно Джо Байден, ментально оставшийся в прошлом веке и ни в грош не ставящий нынешний #Кремль, сумел придать обычной «пограничной ссоре» статус чуть ли не экзистенциальный. Возможно, под влиянием личной неприязни.

И ещё один вопрос набирает актуальность. За последние пару лет мы видели, как проваливались надежды на всякого рода «вундервафли». По большому счёту, ни «Стингеры», ни всякие NLAW, ни «Байрактары», ни HIMARS, ни «Леопарды» и «Бредли» не стали секретным оружием украинской победы. Они лишь затягивали конфликт, умножая число жертв с обеих сторон. Вероятно, и кассетные боеприпасы, призванные наносить поражение живой силе (а впоследствии — мирному населению), даже если и осложнят жизнь российским военным, не станут той самой «серебряной пулей». В любом случае, завершение «украинского кризиса» придётся искать за столом переговоров.

Как скоро Джо Байден и Владимир #Зеленский, вместе или поодиночке, смирятся с этим неизбежным? < /lj-cut>

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