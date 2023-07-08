Uncharted: Legacy of Thieves Collection для ПК исправили проблему с камерой после 7 месяцев

В ПК-версии приключенческого сборника игр Uncharted: Legacy of Thieves Collection исправили проблему с дергающейся камерой спустя семь месяцев после выхода в октябре 2022 года, пишет портал DSOGaming.

Патч 1.4, выпущенный 6 июля, принес исправление, на которое игроки так долго ждали. В течение всего этого времени пользователи выражали свое недовольство заиканиями и дерганиями камеры во время прохождения игр.

Несмотря на то, что разработчики из Naughty Dog и Iron Galaxy не подтверждали прямо свою работу над устранением проблемы, выяснилось, что можно было временно обойти эту недоработку с помощью сторонних программ.

Как пишет DSOGaming, в Uncharted: Legacy of Thieves Collection помимо исправления проблем с камерой добавили возможность настройки плавности движения мыши и две дополнительные опции звуковой совместимости.

Сборник Uncharted: Legacy of Thieves Collection включает в себя ремастеры игр Uncharted 4: A Thiefs End и Uncharted: The Lost Legacy, которые изначально были эксклюзивными для PlayStation 4. Кроме того, сборник вышел в январе 2022 года на PS5 перед его появлением на ПК.