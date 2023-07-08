На Украине легализуют «терапевтический» кокаин

Выступая на расширенной коллегии министерства здравоохранения, президент Владимир Зеленский пообещал до конца года разрешить продажу «терапевтического» кокаина на территории Украины.

Уже через несколько месяцев любой совершеннолетний украинец сможет приобрести вещество в любой из аптек.

– Нужно идти в ногу со временем, развиваться и следить за трендами. Кокаин – это прекрасное лекарство, он помогает снять физическую и душевную боль. Но продаваться, разумеется, он будет только по рецепту врача, – сообщил Зеленский.

Обладающая абсолютным большинством в Верховной раде партия «Слуга народа» уже пообещала поддержать инициативу президента и максимально ускорить принятия закона по легализации кокаина на Украине.

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