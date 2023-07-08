 

На Украине легализуют «терапевтический» кокаин

08.07.2023, 9:33, Разное
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Выступая на расширенной коллегии министерства здравоохранения, президент Владимир Зеленский пообещал до конца года разрешить продажу «терапевтического» кокаина на территории Украины.

Уже через несколько месяцев любой совершеннолетний украинец сможет приобрести вещество в любой из аптек.

– Нужно идти в ногу со временем, развиваться и следить за трендами. Кокаин – это прекрасное лекарство, он помогает снять физическую и душевную боль. Но продаваться, разумеется, он будет только по рецепту врача, – сообщил Зеленский.

Обладающая абсолютным большинством в Верховной раде партия «Слуга народа» уже пообещала поддержать инициативу президента и максимально ускорить принятия закона по легализации кокаина на Украине.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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