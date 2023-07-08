 

BFM TV – «тревожная кнопка», камеры, психолог — во Франции приняли меры для защиты мэров от нападений

08.07.2023, 8:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Французское правительство приняло план для защиты мэров городов от нападений. На его реализацию выделят €5 млн, пишет BFM TV. Среди 12 новых мер — использование «тревожной кнопки», установка камер перед мэрией и домом градоначальника, психологическая поддержка в случае нападения и правовая защита в суде.

БРЮС ТУССЕН, ведущий BFM TV: Министр-делегат по вопросам местных органов самоуправления Доминик Фор объявит сегодня ряд мер.

БЕНЖАМЕН ДЮБУА, журналист BFM TV: Да, Брюс. Министр начала раскрывать подробности в газете Le Monde. План включает 12 новых мер, на его реализацию выделят 5 миллионов евро. Вот основные меры: «тревожная кнопка», камеры, психологическая поддержка, а также правовая защита. Рассмотрим подробнее все эти меры.

Мэрам выдадут «тревожную кнопку» речь идёт о коробочке, которую можно положить в карман или прицепить на внутреннюю сторону пиджака. Если на неё нажать, автоматически пойдёт вызов на пять предустановленных мэром телефонных номеров, пока кто-то не ответит. Также кнопка позволит мгновенно определить местоположение жертвы.

Кроме того, перед мэрией или домом мэра установят камеры видеонаблюдения и системы обеспечения безопасности. После нападения мэр сможет попросить психологическую поддержку для себя или своей семьи. Ещё одна мера правовая защита. Сейчас, когда мэр подаёт в суд, это может привести к расходам, и он не может воспользоваться правовой защитой. Теперь она станет автоматической, а также повысится сумма возмещения в счёт судебных издержек.

Наконец, по плану предусмотрено, что если следствие по заявлению мэра прекращено, то прокуратура будет обязана быстро предоставить чёткие объяснения, почему отказала в возбуждении дела. Нападение на мэра будет приравнено к отягчающим обстоятельствам.
 

Дата выхода в эфир 07 июля 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Солнечный удар: первая помощь в три шага

08.07 / Певица Люся Чеботина откровенно рассказала о школьных проблемах: Учителя пытались уколоть

08.07 / Bloomberg – китайский автопром захватывает российский рынок после ухода западных компаний

08.07 / Newsweek – наравне с самолётами — техперсонал по обслуживанию F-16 станет законной целью для ВС России

08.07 / Стилист раскритиковал прическу Кати Лель: Серо, грязно, некрасиво

08.07 / HDN – «не можем поддерживать тех, кто принимает террористов» — Эрдоган снова отказался одобрить заявку Швеции на членство в НАТО

08.07 / Futuramen: в московском гастробистро нейросеть запустили на кухню

08.07 / Бритни Спирс получила удар от охранника известного спортсмена и обратилась в полицию

08.07 / Мать семнадцати детей дала советы по развитию инициативности у малышей

08.07 / Моравецкий напомнил о ста тысячах жертв украинских националистов — и призвал укреплять солидарность с Киевом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика