BFM TV – «тревожная кнопка», камеры, психолог — во Франции приняли меры для защиты мэров от нападений

Французское правительство приняло план для защиты мэров городов от нападений. На его реализацию выделят €5 млн, пишет BFM TV. Среди 12 новых мер — использование «тревожной кнопки», установка камер перед мэрией и домом градоначальника, психологическая поддержка в случае нападения и правовая защита в суде.

БРЮС ТУССЕН, ведущий BFM TV: Министр-делегат по вопросам местных органов самоуправления Доминик Фор объявит сегодня ряд мер.

БЕНЖАМЕН ДЮБУА, журналист BFM TV: Да, Брюс. Министр начала раскрывать подробности в газете Le Monde. План включает 12 новых мер, на его реализацию выделят 5 миллионов евро. Вот основные меры: «тревожная кнопка», камеры, психологическая поддержка, а также правовая защита. Рассмотрим подробнее все эти меры.

Мэрам выдадут «тревожную кнопку» — речь идёт о коробочке, которую можно положить в карман или прицепить на внутреннюю сторону пиджака. Если на неё нажать, автоматически пойдёт вызов на пять предустановленных мэром телефонных номеров, пока кто-то не ответит. Также кнопка позволит мгновенно определить местоположение жертвы.

Кроме того, перед мэрией или домом мэра установят камеры видеонаблюдения и системы обеспечения безопасности. После нападения мэр сможет попросить психологическую поддержку для себя или своей семьи. Ещё одна мера — правовая защита. Сейчас, когда мэр подаёт в суд, это может привести к расходам, и он не может воспользоваться правовой защитой. Теперь она станет автоматической, а также повысится сумма возмещения в счёт судебных издержек.

Наконец, по плану предусмотрено, что если следствие по заявлению мэра прекращено, то прокуратура будет обязана быстро предоставить чёткие объяснения, почему отказала в возбуждении дела. Нападение на мэра будет приравнено к отягчающим обстоятельствам.



Дата выхода в эфир 07 июля 2023 года.

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