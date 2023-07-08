All Points North: Каждый второй руководитель IT-компании злоупотребляет алкоголем

Каждый второй руководитель в IT-компании регулярно злоупотребляет алкоголем из-за постоянного стресса на работе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром лечения от зависимостей в США All Points North совместно с аналитической компанией Censuswide, пишет Business Insider.

По данным опроса, респонденты указали, что причиной алкоголизма является беспокойство о будущем карьеры из-за распространения искусственного интеллекта. 77% руководителей заявили, что массовые увольнения сотрудников также негативно сказались на их психическом здоровье, а 74% опасаются, что улучшения в области ИИ сделают их должности устаревшими.

“50% опрошенных назвали себя сильно пьющими людьми — они выпивают от трех до семи порций алкоголя в день. 51% респондентов сообщили, что курили сигареты или вейпы с содержанием никотина в течение последних трех месяцев”, — отмечается в исследовании.

Опрос также показал, что каждый третий руководитель в технологической компании признался в поиске новой работы. Исследование уточняет, что подобная текучесть кадров высшего звена из-за выгорания уже наблюдалась в 2020 году, во время пандемии.

Ранее сотрудников IT-компании разгневало упоминание о финансовых успехах после увольнений.