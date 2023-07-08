Рупор кремлевской пропаганды: “Лотос” о будущем ЧВК “Вагнер”

Один из командиров ЧВК "Вагнер" дал интервью о будущем ЧВК. "Лотос" – бывший ВДВшник, герой РФ. Руководил штурмом Соледара.

Если коротко, до августа "Вагнер" в отпуске, а там видно будет. Будет ротация в южных странах + перемещение в Белоруссию. На контракт с МО РФ не хотят.

Судя по всему, те кто уйдут в Белоруссию, воевать на Украине на текущем этапе не будут. Продолжат только те, кто пойдет на контракт с МО РФ.

Эксклюзивное интервью с Лотосом: что ждет ЧВК "Вагнер"

Сегодня, зайдя в одно из кафе на юге России, я встретил знакомого «музыканта», сели-поболтали. Вдруг неожиданно сюрприз — зашел Антон Елизаров, тот самый Лотос, который является одним из ключевых командиров ЧВК «Вагнер». Мы разболтались, поговорили о ситуации на Украине, вспомнили какие-то истории. Я задал ему вопрос, который волнует, пожалуй, всех:

— Антон, что дальше вы собираетесь делать?

— Нам всех до начала августа распустили в отпуск, впереди много задач, которые предстоит решить, поэтому Евгением Викторовичем было принято решение всех отпустить отдохнуть. Лично я уже 5 лет не был на море с семьей, другие ребята тоже сейчас погрузились в семейные вопросы с головой. Дать возможность всем отдохнуть перед большой работой, которую предстоит нам сделать, такое решение принял совет командиров.

— А что дальше с ЧВК «Вагнер»?

— В ближайшей перспективе, как я и сказал, нам предстоит много работы. Первое: нам нужно провести ротацию ребят на наших дальних направлениях, влить новую кровь. Второе и самое сложное — это выход в Белоруссию. Нам предстоит провести подготовку баз, полигонов, провести согласования с местными органами самоуправления и администрациями, организовать взаимодействие с силовыми ведомствами Белоруссии и наладить логистику. Работы очень много и задачи непростые, но чем задача сложнее, тем она интереснее. Я думаю, мы справимся.

— А что по Украине? Не беспокоит то, что там происходит?

Я отслеживаю ситуацию на Украине, и, конечно, меня беспокоит то, что там происходит. Но когда тебя не слышат, игнорируют все предложения и пути решения вопросов, даже когда ты об этом говоришь на весь мир, то лучше, наверное, иногда отойти в сторону и наблюдать со стороны за происходящим. Хотя это чертовски обидно и больно, когда есть готовые предложения и возможности для решения проблемы, но их отметают… Как говорили наши мудрые предки, подождем — увидим. А мы отойдем в сторону и молча посмотрим. Но наш бронепоезд на запасном пути, и мы в готовности прийти на помощь нашей Родине и нашему народу, когда нас позовут наши русские люди.

— В свете последних событий идет ли наезд на ЧВК «Вагнер»?

— Наезд со стороны силовых структур отсутствует, нам это гарантировал Президент. А что касается общества и простых людей, то сам видишь: девчонки ходят с шевронами, которые выманили у наших ребят, скорее всего, на поцелуи. Пацаны носят футболки и кепки с нашей символикой, мальчишки играют в войнушку, в качестве немцев у низ укропы, а в качестве бойцов Красной армии — бойцы ЧВК «Вагнер».

— А то, что в СМИ сейчас происходит, где поливают грязью Пригожина?

— На мой взгляд, кусая Директора все журналисты просто отрабатывают заказ Шойгу и Герасимова, пытаются отделить ЧВК «Вагнер» от его создателя. На мой взгляд, это просто рейдерский захват МО РФ самого эффективного воинского формирования в мире. Шойгу пытался создать свою ЧВК «Редут» и другие мелкие компании, но у него ничего не получилось. Вот, наверное, и решили, что лучше забрать готовое. Но они не берут в учет, что ЧВК «Вагнер» — это не просто структура, объединяющая в себе людей, это идеология. Слышал историю про короля Артура и рыцарей круглого стола? Так вот, все командиры ЧВК «Вагнер» — это рыцари, а нашим лидером является Директор. Нас нельзя делить, все решения принимаются совместно, на совете командиров. Таким образом, создана структура, лишенная коррупционной составляющей. Все решения принимаются на совете и мгновенно воплощаются в жизнь, без проволочек и затягивания, а это уже секрет эффективности управления подразделениями ЧВК «Вагнер» и успешное выполнение задач, поставленных перед подразделениями. Поэтому ЧВК «Вагнер» нельзя делить, мы сила, пока мы вместе. Без этого мы разойдемся по углам, и ЧВК «Вагнер» перестанет существовать вовсе. Что касается желания нас разобщить изнутри — это не получится. Каждый из нас стал тем, кем он является, благодаря Сергею Петровичу и созданной им компании — ЧВК «Вагнер». Он собрал нас, когда мы были не нужны государству, он объединил нас и заразил своей идеологией добра с кулаками.

Это же не секрет, что большинство из нас выкинули из армии по несоблюдению условий контракта генералы- и полковники-лизоблюды. Меня, например, обвинили в краже квартиры, полученной по договору социального найма, и мне по закону положено жилье от государства. Но меня осудили, а те, кто меня судили получили очередные звания. Я сейчас являюсь Героем России, но министерство обороны меня по-прежнему усиленно пытается выселить из единственного жилья, выкинуть на улицу, и им плевать на мои заслуги. И после этого они думают, что я предам компанию и ее руководителя, ради мифических социальных гарантий я подпишу с ними контракт? Если эти люди так думают, они точно выжили из ума. Это не только мое мнение, это мнение большинства. Ладно, мне пора, я и так, наверное, наговорил много лишнего. Пока, рад был видеть.

Беседовал Тимофей Ермаков.

https://telegra.ph/EHksklyuzivnoe-intervyu-s-Lotosom-chto-zhdet-CHVK-Vagner-07-07 – цинк

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