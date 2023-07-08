 

Солнечный удар: первая помощь в три шага

08.07.2023, 7:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Терапевт Надежда Чернышова предупреждает, что тревожными признаками в жару являются слабость, тошнота и головные боли. При возникновении этих симптомов надо действовать оперативно. Солнечный удар может обернуться трагедией, а первая помощь — это реальный шанс на спасение.

Телеканал “360” приводит слова врача о том, как помочь себе или другому человеку. Когда солнечный удар налицо, выручают три простых шага:

1. Пострадавший должен уйти в прохладное тенистое место и занять устойчивое безопасное положение.

2. Нужно расстегнуть элементы одежды и аксессуары, которые стягивают тело: пояса, воротники и прочее.

3. Человеку, которого сразил солнечный удар, следует выпить простой холодной воды или же приложить ко лбу мокрую тряпочку.

Как передает сайт “Вести Подмосковья”, во второй половине июля 2023 года в столичном регионе ожидается переменная погода — жару будет сменять прохлада и наоборот. А в Кемеровской области синоптики отмечают среднюю температуру в пределах климатической нормы, но выше июньской. Об этом пишет сайт VSE42.RU.

Берегите себя, надевайте в жару панамы и кепки, когда солнечный удар может атаковать. Оказывайте первую помощь окружающим, которым поплохело, и не забывайте соблюдать питьевой режим.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / BFM TV – «тревожная кнопка», камеры, психолог — во Франции приняли меры для защиты мэров от нападений

08.07 / Певица Люся Чеботина откровенно рассказала о школьных проблемах: Учителя пытались уколоть

08.07 / Bloomberg – китайский автопром захватывает российский рынок после ухода западных компаний

08.07 / Newsweek – наравне с самолётами — техперсонал по обслуживанию F-16 станет законной целью для ВС России

08.07 / Стилист раскритиковал прическу Кати Лель: Серо, грязно, некрасиво

08.07 / HDN – «не можем поддерживать тех, кто принимает террористов» — Эрдоган снова отказался одобрить заявку Швеции на членство в НАТО

08.07 / Futuramen: в московском гастробистро нейросеть запустили на кухню

08.07 / Бритни Спирс получила удар от охранника известного спортсмена и обратилась в полицию

08.07 / Мать семнадцати детей дала советы по развитию инициативности у малышей

08.07 / Моравецкий напомнил о ста тысячах жертв украинских националистов — и призвал укреплять солидарность с Киевом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика