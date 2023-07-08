Солнечный удар: первая помощь в три шага

Терапевт Надежда Чернышова предупреждает, что тревожными признаками в жару являются слабость, тошнота и головные боли. При возникновении этих симптомов надо действовать оперативно. Солнечный удар может обернуться трагедией, а первая помощь — это реальный шанс на спасение.

Телеканал “360” приводит слова врача о том, как помочь себе или другому человеку. Когда солнечный удар налицо, выручают три простых шага:

1. Пострадавший должен уйти в прохладное тенистое место и занять устойчивое безопасное положение.

2. Нужно расстегнуть элементы одежды и аксессуары, которые стягивают тело: пояса, воротники и прочее.

3. Человеку, которого сразил солнечный удар, следует выпить простой холодной воды или же приложить ко лбу мокрую тряпочку.

Как передает сайт “Вести Подмосковья”, во второй половине июля 2023 года в столичном регионе ожидается переменная погода — жару будет сменять прохлада и наоборот. А в Кемеровской области синоптики отмечают среднюю температуру в пределах климатической нормы, но выше июньской. Об этом пишет сайт VSE42.RU.

Берегите себя, надевайте в жару панамы и кепки, когда солнечный удар может атаковать. Оказывайте первую помощь окружающим, которым поплохело, и не забывайте соблюдать питьевой режим.