 

Рупор кремлевской пропаганды: Причина расширения НАТО

08.07.2023, 7:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Путин развязал войну еще в 90х. Так все и было.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Мнение: О движениях высших сановников… Путина тайно «сливают»?

08.07 / Рупор кремлевской пропаганды: “Информационное поле мятежа”

08.07 / Никак не угасает интерес к чудовищу из озера Лох-Несс

08.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Разнообразное однообразие

08.07 / Листья эвкалипта, какао-порошок и яйцо: простая домашняя маска для волос для маскировки седины

08.07 / Рупор кремлевской пропаганды: О тактике ВСУ

08.07 / Боб с челкой, вьющиеся локоны и очень короткая пикси: восемь омолаживающих стрижек для женщин старше 60 лет

07.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Очень больно и стыдно

07.07 / Мнение: Героический бизнес, причины снижения инфляции в России и страховка на случай девальвации

07.07 / Мнение: НБС заразен? Фирменный финт Марио Фернандеса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика