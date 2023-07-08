Мнение: О движениях высших сановников… Путина тайно «сливают»?

Как мы помним по эпическому сериалу «17 мгновений весны», когда ближайший соратник вождя Генрих Гиммлер осознал, насколько безнадежно положение страны, он отрядил своего доверенного приспешника, генерала Карла Вольфа «договариваться» с англо-американскими союзниками об индивидуальных условиях сдачи своего доверителя. Что ж, верность даже в те времена жесточайшей идеологической накачки мифами о Нибелунгах была понятием относительным. А уж в наши прагматичные дни господства рынка, когда пословица «вовремя предать — значит, предвидеть» превратилась в нарратив и modus operandi — так и подавно.

Другое дело, что сейчас всё тайное становится явным. И пошли «утечки»…

Тревожные для одного лица.

На уходящей неделе стали подтверждаться туманные слухи о «переговорах», которые якобы ведут российские официальные лица с американскими контактёрами относительно ближайшего и среднесрочного будущего. Причём, сразу по двум трекам. На одном из них, «вспомогательном», по некоторой информации, нынешний глава ГШ ВС РФ Валерий Герасимов общается со своим американским визави, пока ещё главой ОКНШ #США Марком Милли. На другом, «главном», якобы действуют глава МИД РФ Сергей Лавров и замглавы президентской администрации Дмитрий Козак. Причём у последнего, возможно, есть мандат более высокого уровня.

Подтверждением этих встреч стали «сливы» в американских СМИ. Которые спикервуман российского МИД Мария Захарова поспешила опровергнуть. Не очень убедительно. В Белом доме заявили всего лишь о том, что «Администрация не санкционировала подобную активность». Что, как мы понимаем, вовсе не означает отсутствия заинтересованности в плодах «неформального» обмена мнениями. В конце концов, Карл Вольф тоже не с Эдвардом Стеттиниусом договаривался.

По имеющейся информации, источник которой, впрочем, не может априори считаться 100% надёжным, Сергей Лавров только в прошлом месяце трижды созванивался с американцами – один раз с госсекретарём Энтони Блинкеном, дважды – с другими влиятельными дипломатами из США. Все разговоры состоялись после событий 21 июня, а первый из звонков был 27 июня. Якобы, обсуждались две темы. Во-первых, Сергей Лавров еще раз повторил, что часть российских элит готова прекращать СВО и уступать Украине часть ныне подконтрольных РФ территорий. Какие именно уступки возможны, должно стать предметом торга. А во-вторых, Сергей Лавров говорил о гарантиях личной безопасности и снятии с него санкций.

«Ваш министр сказал в одном из разговоров, что Владимира Путина скоро не будет при власти. В этой ситуации он хотел выступить гарантом мирных переговоров и хотел в обмен, чтобы с него сняли западные санкции и гарантировали, что против “мистера Лаврова” не будет возбуждено никаких дел в международных судах. На вопрос о том, уверен ли он в скором конце Владимира Путина, министр ответил утвердительно и пообещал, что все может произойти уже летом. Что именно и как произойдет, уточнять он отказался», — рассказал источнику «анонимный собеседник» в Госдепе.

Фейк? Быть может.

Однако и влиятельный ТГ-канал «Незыгарь», ассоциируемый с главой Госдумы Вячеславом Володиным, уделил непосредственное внимание всем этим событиям. И большой материал по этому поводу вышел на Би-Би-Си.

Дыма без огня ведь не бывает?

А вдруг и правда — сольют?

—