 

Певица Люся Чеботина откровенно рассказала о школьных проблемах: Учителя пытались уколоть

08.07.2023, 6:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сегодня хит “Солнце Монако” звучит, что называется, из каждого утюга. Тем удивительней, что путь исполнительницы песни Люси Чеботиной к всенародной славе был тернист.

Особенно нелегко артистке приходилось в подростковые годы. По мнению певицы, своими высказываниями педагоги в образовательных учреждениях могут морально надломить ребенка.

Откровенно говоря, учителя не верили в музыкальную карьеру Люси Чеботиной. О своих школьных проблемах поведала сама певица.

“Очень часто меня пытались учителя как-то уколоть, что вот, ты хочешь стать певицей, все певички такие, сякие. Ты должна учиться, получить образование”, — цитирует знаменитость Пятый канал. Певица отметила, что у нее были проблемы не со школьными предметами, а именно с учителями, преподававшими данные предметы.

Доходило до того, что Чеботиной часто приходилось прогуливать уроки из-за часты репетиций и выступлений. Учителя убеждали будущую звезду, что она занимается несерьезными делами, и это якобы идет в ущерб образованию.

Чеботина Убеждена, что учителя пытались сбить ее с музыкального пути, но у них это не получилось. “Очень часто взрослые не замечают, как они ранят детей”, — резюмировала певица.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Bloomberg – китайский автопром захватывает российский рынок после ухода западных компаний

08.07 / Newsweek – наравне с самолётами — техперсонал по обслуживанию F-16 станет законной целью для ВС России

08.07 / Стилист раскритиковал прическу Кати Лель: Серо, грязно, некрасиво

08.07 / HDN – «не можем поддерживать тех, кто принимает террористов» — Эрдоган снова отказался одобрить заявку Швеции на членство в НАТО

08.07 / Futuramen: в московском гастробистро нейросеть запустили на кухню

08.07 / Бритни Спирс получила удар от охранника известного спортсмена и обратилась в полицию

08.07 / Мать семнадцати детей дала советы по развитию инициативности у малышей

08.07 / Моравецкий напомнил о ста тысячах жертв украинских националистов — и призвал укреплять солидарность с Киевом

08.07 / GT – Китай запретил импорт продуктов из 10 префектур Японии в ответ на план сброса воды с «Фукусимы»

07.07 / Собянин рассказал о новых школах, детсадах и поликлиниках в трех округах Москвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика